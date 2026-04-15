キリンビバレッジは、「iMUSE（イミューズ）」シリーズから、機能性表示食品「iMUSE フルーツリフレッシュ」2商品を2026年4月14日に発売。

「グレープフルーツミックス」「アップルミックス」

免疫ケアが手軽にできる同シリーズから、"おいしさ"と"止渇感"を両立し、手軽に飲みやすい「iMUSE フルーツリフレッシュ グレープフルーツミックス/アップルミックス」が登場。

いずれも、機能性関与成分として「健康な人の免疫機能の維持をサポートする」との報告がある「プラズマ乳酸菌」に加え、1日分のビタミンなどを配合。おいしく飲みながら水分補給もできる。

「グレープフルーツミックス」は、プラズマ乳酸菌1000億個と1日分のビタミン（B6、C）を配合し、グレープフルーツとぶどう、レモンのすっきりとした甘酸っぱい味わい。

「アップルミックス」は、プラズマ乳酸菌1000億個と1日分のビタミンC、鉄分を配合。アップルとアセロラ、ももの甘酸っぱい、すっきりとした味わいを楽しめる。

容量および容器は500ミリリットル・ペットボトル。

価格はいずれも1本203円（税別）、6本パックは1218円（同）。