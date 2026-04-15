女性暴行や飲酒運転、不祥事多数でグループ脱退から7年…元SUPER JUNIOR・カンイン、本日（15日）新曲リリース

SUPER JUNIORを脱退した歌手のカンインが、新曲でファンのもとに帰ってくる。

4月15日18時に、カンインの新デジタルシングル『LOVE IS PAIN』がリリースされる。

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今回の新曲は、カンインが自ら作詞・作曲に参加し、真摯な想いを込めた叙情的なバラード曲だ。歌詞には、静かにそばで支えてくれる大切な人々への感謝が込められており、聴く人に温かい慰めを届ける。

音源公開と同時に、カンインの公式YouTubeチャンネルではミュージックビデオも公開される予定だ。今回の映像は、ソウル・漢江（ハンガン）沿いの美しい風景を背景に、朝から夜までの時間の流れを感覚的に描き、楽曲特有の切なさと感性を一層引き立てるとみられる。

（写真提供＝SMエンターテインメント）カンイン

カンインは最近、マニラ、ホーチミンを皮切りに、メキシコシティ、リマ、サンティアゴ、香港、台北など世界各地の主要都市を巡るファンミーティングツアー「STUNNING TOGETHER」を開催している。グローバルファンとの交流を続けるなか、来る5月23日には日本・東京で再びファンと交流する予定だ。

なお、カンインは2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、大きな人気を集めたが、2009年に飲酒運転事故を起こして物議を醸し、活動を自粛した後、入隊した。除隊後、活動復帰を果たしたが、2016年には再び飲酒運転事故を起こし、罰金700万ウォン（約70万円）の判決を受けた。

さらに2017年には女性暴行事件に関与して批判を浴び、最終的に論争の末、2019年7月にグループを自主的に脱退した。

（記事提供＝OSEN）