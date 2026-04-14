可愛さも着回し力も抜群♡ トップスを重ねやすい「上半身ピタッとなワンピ」コーデ
「いつも同じ着こなしになる......」そんなお悩みを抱えてるコ、集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、上からトップスを重ねやすい「ピタッとワンピ」の着回しコーデをご紹介します。着回し力◎なアイテムで、この春はコーデの底上げを狙ってみてはいかが？
【上半身ピタッとなワンピ】が優秀すぎ
着回しやすさを考えるなら、上からトップスを重ねやすい、上半身がタイトなデザインが◎。
すそはフレアーなら、ボトムもあわせやすいんだとか！
Cordinate ガーリーなワンピにシャツで品のよさをプラス
黒ワンピを主役に、白シャツをゆるっと羽織った甘辛バランスが今っぽいガーリーコーデ♡ ミニ丈×ブーツでほどよくエッジを効かせて、可愛さのなかに大人っぽさをプラス。
Cordinate ふんわりそでのアウターをワンピの黒で引き締め
ブラウンブラウス×ミニスカでつくる、ほろ甘なヴィンテージコーデ。ピンクのバッグやレースのタイツが女みをグッと底上げしてくれる♡
撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海