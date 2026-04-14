可愛さも着回し力も抜群♡ トップスを重ねやすい「上半身ピタッとなワンピ」コーデ

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「いつも同じ着こなしになる......」そんなお悩みを抱えてるコ、集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、上からトップスを重ねやすい「ピタッとワンピ」の着回しコーデをご紹介します。着回し力◎なアイテムで、この春はコーデの底上げを狙ってみてはいかが？

【上半身ピタッとなワンピ】が優秀すぎ

着回しやすさを考えるなら、上からトップスを重ねやすい、上半身がタイトなデザインが◎。

すそはフレアーなら、ボトムもあわせやすいんだとか！

Cordinate ガーリーなワンピにシャツで品のよさをプラス

黒ワンピを主役に、白シャツをゆるっと羽織った甘辛バランスが今っぽいガーリーコーデ♡ ミニ丈×ブーツでほどよくエッジを効かせて、可愛さのなかに大人っぽさをプラス。

花柄キャミワンピース 4,399円／PHILLY ボレロシャツ 13,970円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ブーツ 5,500円／神戸レタス

Cordinate ふんわりそでのアウターをワンピの黒で引き締め

ブラウンブラウス×ミニスカでつくる、ほろ甘なヴィンテージコーデ。ピンクのバッグやレースのタイツが女みをグッと底上げしてくれる♡

ワンピースは着回し。ブルゾン 17,600円／COCO DEAL（ココ ディール）ヘアピン（3個セット）1,540円、腕につけたパールヘアゴム 660円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）リング 2,190円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キースジャパン）ソックス 2,420円／靴下屋（Tabio）ローファー 31,900円／CAMINANDO（グラビテート）

撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

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