可愛さも着回し力も抜群♡ トップスを重ねやすい「上半身ピタッとなワンピ」コーデ

「いつも同じ着こなしになる......」そんなお悩みを抱えてるコ、集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、上からトップスを重ねやすい「ピタッとワンピ」の着回しコーデをご紹介します。着回し力◎なアイテムで、この春はコーデの底上げを狙ってみてはいかが？

【上半身ピタッとなワンピ】が優秀すぎ

着回しやすさを考えるなら、上からトップスを重ねやすい、上半身がタイトなデザインが◎。

すそはフレアーなら、ボトムもあわせやすいんだとか！