バスケットボール女子日本代表の田中こころ（20）が13日（日本時間14日）に開催された米女子プロバスケットボールWNBAのドラフト会議でゴールデンステート・バルキリーズの3巡目となる全体38位で指名された。

日本女子バスケットボール界の新星が世界への扉をこじ開けるチャンスをつかみ取った。高いゲームメーク力と勝負強さを兼ね備えた田中は、年代別代表でも中心選手として活躍。視野の広さと冷静な判断力を武器に、国内外から高い評価を受けてきた。

そして3Pシュートや鋭いドリブルを得意としている。得点だけでなくアシストでもチームをけん引。国際大会では25年のアジア・カップで日本の準優勝に貢献し、「オールスター5」に選出された。28年ロサンゼルス五輪に向けても「次世代の司令塔」として期待が集まっている。

日本人選手がWNBAドラフトで指名されるのは、1997年の萩原美樹子さん（全体14位）以来、29年ぶり2人目の快挙となった。

これまでのWNBAの日本人選手は97年萩原さん（フェニックス・マーキュリー）、08年大神雄子さん（フェニックス・マーキュリー）、15年渡嘉敷来夢（シアトル・ストーム）、22年町田瑠唯（ワシントン・ミスティックス）の4選手。田中がプレーすれば日本人5人目のWNBA選手誕生となる。

ゴールデンステート・バルキリーズは25年からWNBAに参入する新規チーム。チームの監督は、かつて日本のbjリーグ（埼玉ブロンコス）でも指揮を執った日系人のナタリー・ナカセHCが率いる。