【漢字クイズ】「神足」はなんて読む？「かみあし」ではないんです！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「神足」はなんて読む？

「神足」という漢字を見たことはありますか？ 京都府長岡京市にある、4文字の地名です。 いったい、「神足」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうたり」でした。 京都府長岡京市に位置している神足。 そんな神足のある長岡京市は、京都府南西部にある人口約8万人の都市で、京都市と大阪市のほぼ中間に位置しています。 良質なたけのこの産地としても有名で、春には白く美しい「白子たけのこ」が特産品として親しまれているのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『長岡京市』

ライター Ray WEB編集部