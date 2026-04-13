1800万円獲得のチャイェンが40人抜き 菅楓華は大台突破へ足踏み【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
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今大会でシーズン初優勝を挙げたウー・チャイェン（台湾）が賞金1800万円を獲得。今季通算を2091万円とし、40人抜きで8位に浮上した。菅楓華は今季初の予選落ちに終わり、獲得賞金は8124万2266円から上積みなし。大台の1億円突破に向けて、今週は足踏みとなった。2位以下は佐久間朱莉（6621万3626円）、高橋彩華（2774万4060円）、永井花奈（2322万4572円）、古江彩佳（2207万9400円）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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