優勝賞金1800万円を獲得したウー・チャイェン（撮影：福田文平）

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国内女子ツアー第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。

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今大会でシーズン初優勝を挙げたウー・チャイェン（台湾）が賞金1800万円を獲得。今季通算を2091万円とし、40人抜きで8位に浮上した。菅楓華は今季初の予選落ちに終わり、獲得賞金は8124万2266円から上積みなし。大台の1億円突破に向けて、今週は足踏みとなった。2位以下は佐久間朱莉（6621万3626円）、高橋彩華（2774万4060円）、永井花奈（2322万4572円）、古江彩佳（2207万9400円）が続いている。
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