『豊臣兄弟！』新キャストが一瞬チラリ ネット驚き「納得の配役ｗ」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第14回「絶体絶命！」が、12日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
同作は大河ドラマ第65作。戦国時代のただ中を舞台に、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長の視点から、兄弟の強い絆と天下統一の軌跡を描く。脚本は八津弘幸が手がけ、秀吉（藤吉郎）役を池松壮亮、織田信長役を小栗旬が演じる。
第14回では、浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったことを知った信長が激高するも、藤吉郎の機転で撤退を決意。信長が京へ戻るまでの時間を稼ぐため、藤吉郎は少数の兵で朝倉軍を食い止める「しんがり」を担い、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟による命がけの撤退戦が描かれた。
さらにこの回では、お笑い芸人の岡野陽一が事前告知なしでサプライズ出演。朝倉勢の別動隊の武将として登場し、「酒じゃ酒じゃ！」と酒瓶をあおるも中身は火薬。前野長康（渋谷謙人）に撃たれ、あえなく退場するという強烈なシーンを演じた。登場時間は約30秒と短いながらも、強い印象を残した。
オープニングのクレジットに名前はあったものの役名は明かされず、視聴者の間では放送直後から「岡野さんだ！」「今の岡野！？」「一瞬だったな」など驚きの声が続出。「やっぱりクズ役ｗ」「納得の配役ｗ」などと、そのキャラクター性を重ねた反応も相次ぎ、SNS上で大きな話題となった。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
同作は大河ドラマ第65作。戦国時代のただ中を舞台に、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長の視点から、兄弟の強い絆と天下統一の軌跡を描く。脚本は八津弘幸が手がけ、秀吉（藤吉郎）役を池松壮亮、織田信長役を小栗旬が演じる。
さらにこの回では、お笑い芸人の岡野陽一が事前告知なしでサプライズ出演。朝倉勢の別動隊の武将として登場し、「酒じゃ酒じゃ！」と酒瓶をあおるも中身は火薬。前野長康（渋谷謙人）に撃たれ、あえなく退場するという強烈なシーンを演じた。登場時間は約30秒と短いながらも、強い印象を残した。
オープニングのクレジットに名前はあったものの役名は明かされず、視聴者の間では放送直後から「岡野さんだ！」「今の岡野！？」「一瞬だったな」など驚きの声が続出。「やっぱりクズ役ｗ」「納得の配役ｗ」などと、そのキャラクター性を重ねた反応も相次ぎ、SNS上で大きな話題となった。