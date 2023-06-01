「朗報だ」「これはでかい」日曜日、日本サッカー界に届いた“吉報”にネット歓喜！「この日をどれだけ待ち侘びたか」
現地時間４月11日に開催されたエールディビジの30節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を飾った。
この試合で、背中の問題で長く離脱していた板倉がボランチで先発。77日ぶりの出場を果たす。66分に冨安と交代するまで、問題なくプレーした。
森保ジャパンでも主力を担うディデンスリーダーの復帰は日本サッカー界にとっても朗報だ。日曜日にこの一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「板倉くん復帰ほんとに嬉し」
「朗報だな」
「おめでとうございます」
「待ってた」
「無事復帰してくれてよかった」
「W杯間に合ってくれ」
「これはでかい」
「本当にスタメン見た瞬間嬉しかったです」
「この日をどれだけ待ち侘びたか」
北中米ワールドカップに向けて、コンディションを上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「全然レベルが違う」イングランドを翻弄した25歳アタッカーが感嘆した森保ジャパン戦士は？「めちゃくちゃ上手い」
この試合で、背中の問題で長く離脱していた板倉がボランチで先発。77日ぶりの出場を果たす。66分に冨安と交代するまで、問題なくプレーした。
森保ジャパンでも主力を担うディデンスリーダーの復帰は日本サッカー界にとっても朗報だ。日曜日にこの一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「板倉くん復帰ほんとに嬉し」
「朗報だな」
「おめでとうございます」
「待ってた」
「無事復帰してくれてよかった」
「W杯間に合ってくれ」
「これはでかい」
「本当にスタメン見た瞬間嬉しかったです」
「この日をどれだけ待ち侘びたか」
北中米ワールドカップに向けて、コンディションを上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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