◆パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコン）

ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手が左手を骨折したことが分かった。

４点リードだった前日（１１日）の日本ハム戦（エスコン）の９回に登板したが、２死から四球と内野安打でピンチを招き、清宮幸に右前適時打を浴びた。続くレイエスを抑えてゲームセットとなったが、自身の投球のふがいなさに腹を立ててベンチを殴打。利き手ではないとはいえ、まさかの左手骨折という結末となった。この日、出場選手登録を抹消された。

今季はここまで７試合に登板し、防御率９・００と調子が上がっていなかった。小久保監督は「性格的にも予測できたことやったんで。その前に注意喚起もしているんですけど…。まあ防げなかった僕の責任でもあるかなと思いますね」と無念の言葉を口にし「球界を代表するクローザーに成長していくなかで、信頼を築き上げるのは地道な作業が必要で、崩すのは一瞬なんですよ。そのことの重大さに気づいて、この先の野球人生にどうつなげていくか大事になってくる」と明かした。当面は９回を松本裕、木村光などで回すことになるが、首位を走るチームにとっても昨季３１セーブでタイトルを獲得したクローザーの離脱は痛い。