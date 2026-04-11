城島茂、前代未聞の挑戦がスタート 高地優吾＆森本慎太郎も「大先輩ですけど、バカっすね」島の未来を決める“重大発表”も
城島茂、SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎が、12日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演する。無人島開拓SPと題し、DASH島を拠点に残したまま、新たな島を開拓する夢の２拠点開拓計画が始動する。
【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES
2拠点開拓計画の背景には、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という、城島の壮大な夢があった。高地と森本は当初、「何言ってんの？」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれる様子をみせつつも、新たな開拓先となる無人島に到着すると「気持ちいい！」「ワクワクしますね！」と感動する様子をみせる。
さっそく未踏の島を探索し始める3人だったが、そこには謎の漂着物や入り口のない奇妙な小屋、巨大なため池など得体のしれないものが続々と登場。怖いもの知らずの野生児・森本もパニックに陥るほどの危険の数々に「ヤバいなここ！」と叫びだす。果たして3人は2拠点開拓を進めることは出来るのだろうか。
さらに番組の最後には、城島から“島の未来を決める”重大発表も実施。最後まで見逃せない放送に注目だ。
【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES
2拠点開拓計画の背景には、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という、城島の壮大な夢があった。高地と森本は当初、「何言ってんの？」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれる様子をみせつつも、新たな開拓先となる無人島に到着すると「気持ちいい！」「ワクワクしますね！」と感動する様子をみせる。
さらに番組の最後には、城島から“島の未来を決める”重大発表も実施。最後まで見逃せない放送に注目だ。