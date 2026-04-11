体脂肪はなぜいけない？どうして食べすぎると肥満になるのか？【体脂肪の話】

どうして食べすぎると肥満になるのか？

体脂肪がなぜいけないのか？

なぜ体脂肪は「減らしたい」とか「できるだけつけたくない」などと忌み嫌われるのでしょうか？ それは言うまでもありません。体脂肪が増えると太って肥満になってしまうからです。適度な体脂肪は生きていくうえで必要ですが、増え過ぎると邪魔以外の何者でもありません。肥満は見た目が格好悪いだけでなく、さまざまな疾患を招くのが大きな問題です。

では、この体脂肪がどうやってつくかと言うと、基本的には食べたものがその源となります。食べたものは筋肉や内臓に栄養として取り込まれ、余った分はいざというときのために体脂肪として貯蔵されます。つまり筋肉や内臓が必要としている以上の栄養を摂ると、体脂肪としてどんどん蓄積してしまうのです。

食べ過ぎても筋肉や内臓がどんどん大きくなることはなく、増えるのは体脂肪ばかりです。なぜ食べ過ぎた分が体脂肪にばかり行くのでしょうか？

それは、体脂肪を構成する脂肪細胞が膨らみ、分裂するという性質を持っているからです。この仕組みにより体脂肪はいくらでも増えることができます。恐ろしいことですが、肥満に上限はないのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆