元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去したことが９日、スポーツ報知の取材で分かった。６３歳だった。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われる。

はつらつとした耳なじみのいい声色で、名物スポーツアナとして知られた多昌さんが急逝した。関係者によると、３月２７日から体調不良のため入院。今月１日の６３歳の誕生日を病床で迎えていた。アナウンサー、キャスターらを育成する「日テレ学院」の学院長職への復帰に向けて闘病していたが、帰らぬ人となった。

中大卒業後の１９８５年、同局に入社。アナウンス部ではプロ野球、サッカーなど、主にスポーツ中継を担当した。キャリアの代名詞と言えるのが、９３年の巨人・松井秀喜選手のプロ入り初本塁打の実況。５月２日の巨人―ヤクルト戦（東京Ｄ）、７番・左翼で先発した松井選手が９回２死一塁から、高津臣吾投手の内角球を右翼席へたたき込む様子を、「ライトへ、ライトへ、ライトへ！」「松井のプロ入り第１号！」「とてつもないルーキー！」と高揚感あふれる語り口で伝えた。

８９年７月１５日の巨人・斎藤雅樹投手の１１試合連続完投勝利や、２０００年１０月２２日の日本シリーズ第２戦、巨人の長嶋茂雄監督とダイエー（現ソフトバンク）の王貞治監督のＯＮ対決などを担当。翌０１年には、９月３０日の長嶋監督の勇退試合（巨人−横浜）で実況を務め、「（アナとしての）デビュー戦より緊張してます」と重責を口にしていた。

「箱根駅伝」の中継には、８７年の中継開始時から担当。９９年、２０００年は１号車の実況を務めた。０３年に営業局に異動。２３年に日テレイベンツ取締役に着任すると、昨年６月から「日テレ学院」学院長として後進の育成に尽力していた。

◆多昌 博志（たしょう・ひろし）１９６３年４月１日、神奈川県出身。中大法学部を経て、８５年日本テレビ入社。８６〜９１年まで「今日の出来事」のスポーツコーナーを担当。９１年世界陸上東京大会では、男子走り幅跳びのマイク・パウエル（米国）の８メートル９５の世界新記録を実況。２００２年のサッカー日韓Ｗ杯準決勝ドイツ−韓国戦を実況した。