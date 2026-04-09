『日プ新世界』3話放送時点の中間順位発表 1位は釼持吉成、2位は加藤大樹【1位〜101位一覧】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#3が、9日に放送され、中間順位が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
「#3」の最後には、3月26日午後11時45分（日本時間）から行われている投票の中間順位が発表された。1位は釼持吉成、2位は加藤大樹だった。同投票は、4月17日午前4時（日本時間）まで行われている。
同番組は、Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
なお、順位は以下の通り。
【『日プ新世界』中間順位※9日発表】
1位：釼持吉成
2位：加藤大樹
3位：矢田佳暉
4位：安部結蘭
5位：パク・シヨン
6位：オ・ンヘン
7位：アダム・ナガイ
8位：照井康祐
9位：熊部拓斗
10位：ユ・ヒョンスン
11位：飯塚亮賀
12位：小清水蓮
（※以下、デビュー圏外）
13位：倉橋吾槙
14位：土田央修
15位：小野慶人
16位：濱田永遠
17位：後藤結
18位：アーチャー・ウイ
19位：板倉悠太
20位：小笠原 ジュゼッペ 慧
21位：イ・ヒョンジェ
22位：大林悠成
23位：小林千悟
24位：浅香孝太郎
25位：杉山竜司
26位：横山奏夢
27位：青沼昂史朗
28位：チェン・リッキー
29位：田中蒔
30位：篠ヶ谷歩夢
31位：山下柊
32位：松田太雅
33位：ユン・ジェヨン
34位：藤牧大雅
35位：カク・ドンミン
36位：今江陸斗
37位：柳谷伊冴
38位：石田亮太
39位：高橋空良（※高＝はしごだか）
40位：澤井星名
41位：森明育
42位：宇野海夢
43位：金安純正
44位：西崎柊（※崎＝たつさき）
45位：ジュアン・ジェイ
46位：大瀬凜和
47位：南平達矢
48位：岡田侑磨
49位：平島輝
50位：堀野蓮
（※以下、脱落圏）
51位：岡本拓士
52位：本荘晃
53位：金田栄都
54位：リー・ウェイゼ
55位：佐野由征
56位：黒崎貫汰（※崎＝たつさき）
57位：中丸晏寿
58位：小林蓮翔
59位：櫻井楓真
60位：高城暖人（※高＝はしごだか）
61位：丸尾尋一郎
62位：市川大輝
63位：堀尾聖
64位：水上琉偉
65位：西田颯梓
66位：岩城慎二
67位：香月誠太
68位：山根武蔵
69位：アギナルド・トリスタン・ジェームス
70位：ヨハン・エマニュエル
71位：神元理丘
72位：オム・スアンカワーテン
73位：リュウ・カイチ
74位：黄敬眞
75位：岡田彪吾
76位：瑞慶覧太都
77位：宮崎真佑
78位：村松遼空
79位：末川瑛太
80位：増田倫希
81位：松田颯吾
82位：佐藤碧空
83位：児島歩夢
84位：岡戸竜芽
85位：東野蒼汰
86位：高谷京平（※高＝はしごだか）
87位：河合晃誠
88位：鳩場陸人
89位：森井輝
90位：藤芳辰弥
91位：河邊晟
92位：金倉拓未
93位：多比奏聖
94位：北林天虎
95位：宮里拓利
96位：高松敬祐（※高＝はしごだか）
97位：甲斐陸也
98位：関敬次郎
99位：西山賢人
100位：上野琉偉
101位：シン・ジョンウク
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
同番組は、Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
なお、順位は以下の通り。
【『日プ新世界』中間順位※9日発表】
1位：釼持吉成
2位：加藤大樹
3位：矢田佳暉
4位：安部結蘭
5位：パク・シヨン
6位：オ・ンヘン
7位：アダム・ナガイ
8位：照井康祐
9位：熊部拓斗
10位：ユ・ヒョンスン
11位：飯塚亮賀
12位：小清水蓮
（※以下、デビュー圏外）
13位：倉橋吾槙
14位：土田央修
15位：小野慶人
16位：濱田永遠
17位：後藤結
18位：アーチャー・ウイ
19位：板倉悠太
20位：小笠原 ジュゼッペ 慧
21位：イ・ヒョンジェ
22位：大林悠成
23位：小林千悟
24位：浅香孝太郎
25位：杉山竜司
26位：横山奏夢
27位：青沼昂史朗
28位：チェン・リッキー
29位：田中蒔
30位：篠ヶ谷歩夢
31位：山下柊
32位：松田太雅
33位：ユン・ジェヨン
34位：藤牧大雅
35位：カク・ドンミン
36位：今江陸斗
37位：柳谷伊冴
38位：石田亮太
39位：高橋空良（※高＝はしごだか）
40位：澤井星名
41位：森明育
42位：宇野海夢
43位：金安純正
44位：西崎柊（※崎＝たつさき）
45位：ジュアン・ジェイ
46位：大瀬凜和
47位：南平達矢
48位：岡田侑磨
49位：平島輝
50位：堀野蓮
（※以下、脱落圏）
51位：岡本拓士
52位：本荘晃
53位：金田栄都
54位：リー・ウェイゼ
55位：佐野由征
56位：黒崎貫汰（※崎＝たつさき）
57位：中丸晏寿
58位：小林蓮翔
59位：櫻井楓真
60位：高城暖人（※高＝はしごだか）
61位：丸尾尋一郎
62位：市川大輝
63位：堀尾聖
64位：水上琉偉
65位：西田颯梓
66位：岩城慎二
67位：香月誠太
68位：山根武蔵
69位：アギナルド・トリスタン・ジェームス
70位：ヨハン・エマニュエル
71位：神元理丘
72位：オム・スアンカワーテン
73位：リュウ・カイチ
74位：黄敬眞
75位：岡田彪吾
76位：瑞慶覧太都
77位：宮崎真佑
78位：村松遼空
79位：末川瑛太
80位：増田倫希
81位：松田颯吾
82位：佐藤碧空
83位：児島歩夢
84位：岡戸竜芽
85位：東野蒼汰
86位：高谷京平（※高＝はしごだか）
87位：河合晃誠
88位：鳩場陸人
89位：森井輝
90位：藤芳辰弥
91位：河邊晟
92位：金倉拓未
93位：多比奏聖
94位：北林天虎
95位：宮里拓利
96位：高松敬祐（※高＝はしごだか）
97位：甲斐陸也
98位：関敬次郎
99位：西山賢人
100位：上野琉偉
101位：シン・ジョンウク