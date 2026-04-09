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結婚相談所の“初めてのお見合い”ってどんな雰囲気？「データで見えない相性」を見極める出会いに密着

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【ツヴァイ独自】成婚に近づきやすい「ペアメイキング」出会いの瞬間をのぞき見｜30代女性編」を公開した。動画では、結婚相談所ツヴァイの独自の出会いのスタイルである「ペアメイキング」の裏側と、実際の初対面の様子を解説している。



徳田マリッジコンサルタントは、ペアメイキングを「ハンドメイドのお出会い」と表現する。通常のマッチングが相手の写真や条件、PR文から自分で判断するのに対し、ペアメイキングではプロ目線で「この2人は合いそうだな」と判断した相手を紹介するシステムである。成婚に近づきやすいと好評を得ているという。



動画中盤では、複数のマリッジコンサルタントが集まり、会員同士を引き合わせる会議の様子が映し出される。年収や希望条件だけでなく、面談時に伺った家族との距離感や結婚までのスピード感など、データだけでは見えない人柄や相性をプロの視点で見極めながらお相手を検討していく。



後半では、入会3ヶ月の30代女性と、入会1ヶ月の20代男性の初対面に密着する。お互いの顔を知らないまま当日を迎えた2人は、緊張した面持ちで挨拶を交わす。しかし、互いの共通点やプロフィールが表示される「共感マッチ」という仕組みを通じて、休日の過ごし方や好きな音楽、さらには同じラジオ番組のリスナーであることで意気投合し、自然と笑顔がこぼれる様子が収められている。



最後に徳田氏は、相手選びに迷っている方や、自分に合う人がわからない方にペアメイキングが人気であると語る。「ご自身で気づけなかった相性の良いお相手と出会えるように、客観的に合う方をご提案している」と述べ、プロフェッショナルによる客観的な視点こそが、新たな出会いの扉を開く重要なカギとなることを示して締めくくった。