「お前新人だろ」帰宅しようとしたら「おい待て」!?新人は先に帰れない…ひと昔前の新人ルールとは【作者に聞く】
就業時間も過ぎた夜7時過ぎ、先輩社員に「お先に失礼します」と声をかけて帰宅しようとした新入社員は「おい、ちょっと待て」と止められた。一体なぜ…？
【漫画】本作を読む
本作『新人のルール』を描いたのは、現在はWebデザイナーとして活躍しているぷく子(@pukukoOL)さんである。彼女は現在の仕事に就くまで、さまざまな会社でいろいろな職種を経験してきたという。時代も時代だったが、古い体質のままの会社も多く残っており、当時でもびっくりするような発言やエピソードも日常茶飯事だった。今回紹介するのは、その中の1つ『新人のルール』である。
「ちょっと待て」と新人を呼び止めた先輩社員は「お前新人だろ」と怒りだしたという。説教を始めた先輩の驚きの言い分とは…？なんとぷく子さんが当時働いていた会社では「新人は一番最後に帰らなければならない」という謎の新人ルールがあったのだ。
本作についてぷく子さんに話を聞いてみた。
――これはいつの時代の話でしょうか？
びっくりされると思いますが、令和になる直前の話です。古い体質の会社ということもあったのですが、少し前までその会社では普通にまかり通っていたルールなんです。今どうなっているのかはわかりませんが…。
――漫画で描かれているもう1つの新人ルールも気になりました！
「新人は朝早く出社しなければならない」ってやつですね。暗黙のルールではなく、表だって皆の前で「もっと早く出勤しなさい」と所長から怒られている社員もいました！
ひと昔前までは、確かに新人は誰よりも早く出社し、先輩より先に帰りづらい風潮があった。もちろん早く出社したところで時間外手当などはつかない。“ひと昔前”と言っても昭和ではなく、令和直前の平成の時代までそういう風習はあったのではないだろうか。
今回のエピソードのような早出や残業の強要はパワハラに当たるのだろうか？調べてみると、必ずしもそうではないようである。早出や残業をする必要性があり、合理的な範囲であれば、上司が業務を命じるのはパワハラにもコンプライアンス違反にも当たらない。その場合は時間外手当(通常の時給の1.25倍の手当)が支払われることが条件となる。時間外手当を支払わないのに早出などを命じた場合は、さすがにコンプライアンス違反＝違法行為となるのだが…。
ぷく子さんのブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」には、このほかにもオフィスのあるあるエピソードが数多く紹介されている。共感できて笑える漫画が多いので、時間があるときにのぞいてみては？
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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本作『新人のルール』を描いたのは、現在はWebデザイナーとして活躍しているぷく子(@pukukoOL)さんである。彼女は現在の仕事に就くまで、さまざまな会社でいろいろな職種を経験してきたという。時代も時代だったが、古い体質のままの会社も多く残っており、当時でもびっくりするような発言やエピソードも日常茶飯事だった。今回紹介するのは、その中の1つ『新人のルール』である。
本作についてぷく子さんに話を聞いてみた。
――これはいつの時代の話でしょうか？
びっくりされると思いますが、令和になる直前の話です。古い体質の会社ということもあったのですが、少し前までその会社では普通にまかり通っていたルールなんです。今どうなっているのかはわかりませんが…。
――漫画で描かれているもう1つの新人ルールも気になりました！
「新人は朝早く出社しなければならない」ってやつですね。暗黙のルールではなく、表だって皆の前で「もっと早く出勤しなさい」と所長から怒られている社員もいました！
ひと昔前までは、確かに新人は誰よりも早く出社し、先輩より先に帰りづらい風潮があった。もちろん早く出社したところで時間外手当などはつかない。“ひと昔前”と言っても昭和ではなく、令和直前の平成の時代までそういう風習はあったのではないだろうか。
今回のエピソードのような早出や残業の強要はパワハラに当たるのだろうか？調べてみると、必ずしもそうではないようである。早出や残業をする必要性があり、合理的な範囲であれば、上司が業務を命じるのはパワハラにもコンプライアンス違反にも当たらない。その場合は時間外手当(通常の時給の1.25倍の手当)が支払われることが条件となる。時間外手当を支払わないのに早出などを命じた場合は、さすがにコンプライアンス違反＝違法行為となるのだが…。
ぷく子さんのブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」には、このほかにもオフィスのあるあるエピソードが数多く紹介されている。共感できて笑える漫画が多いので、時間があるときにのぞいてみては？
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