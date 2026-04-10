天保10年(1839年)創業、江戸時代から続く老舗お茶店『常盤園(ときわえん)』。

現在まで「村上茶」を家業として守り、栽培・製造・販売までを一貫して行っています。村上は昼夜の寒暖差が大きいため、「村上茶」は渋みや苦みが少なく 甘みがあってまろやかなのが特徴。地元の常連客を中心に長く愛されてきました。最近は、茶葉だけでなくティーバッグやパウダーも手軽ということで人気が出ています。



お茶を普段飲まない人にも試してほしいのが「村上茶カップアイス(400円/税込み)」。

フレーバーは、煎茶・紅茶・ほうじ茶の3種類。お茶の粉末を使って作られています。



「煎茶」は、甘さ控えめでほんのり感じる苦味がアクセントでちょっと大人な味。煎茶の風味をしっかりと感じられます。「紅茶」は想像以上に香りを感じられ、まるで紅茶を飲んでいるかのよう。オンライン販売もあり贈り物にもオススメです。



もうすぐ新茶の時季。茶摘みが始まる5月の連休明け～6月は毎年多くの人でにぎわいます。上品で深みのある村上茶をじっくり味わいに行きたいですね。



◇常盤園

新潟県村上市肴町3-30

問い合わせ先｜0254-52-2024

営業時間｜月～土曜 8:30～18:30 ／ 日曜・祝日 9:00～17:00

定休日｜第2・第4日曜