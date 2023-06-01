タカラトミーアーツより、4月中旬に発売されるガチャ「ケロッグ キャラクターズフィギュア」。こちらは、日本ケロッグ合同会社が展開している「コーンフロスティ」や「チョコワ」など、シリアル食品のキャラクターたちをモチーフにしたミニフィギュアだ。

今回は、馴染みの深い「トニー・ザ・タイガー」に加えて、「メルビン」、「コニー」、「ココくん」の4キャラクターがラインナップされている。朝食でシリアルを食べながら、テーブルの上に一緒に飾りたくなるようなかわいらしさだ。

トニー・ザ・タイガー

1952年にアメリカで発売された「フロステッド・フレークス」（現在は「コーンフロスティ」に名称変更）とともに、一般公募で選ばれたケロッグのシンボルキャラクターが「トニー・ザ・タイガー」だ。日本では1963年から商品の販売も開始されているが、それに合わせて浸透してきたキャラクターでもある。

ケロッグの代名詞的なキャラクターとも言えるトニー・ザ・タイガー

比較的細身のボディだ

上半身ががっしりしている

自立させることも可能だ

今回のミニフィギュアでは、トニー・ザ・タイガーがかっこよくポーズを決めているようなシーンが再現されている。首元には赤いマフラーを巻いており、こちらにも「TONY」の名前が描かれているなど、細かい部分まで含めて再現されている。

顔はかなり細かく塗り分けられている

尻尾部分はユニークな動きが付けられている

メルビン

世代によってはかなり懐かしく感じるキャラクターが、こちらの「メルビン」だ。1976年から2004年まで「チョコワ」のパッケージを担当していた。ゾウをモチーフにした、愛らしい姿が印象的である。ちなみに、メルビンが誕生したのは今から50年前の1976年で、なんと日本生まれのキャラクターだ。

正面から見ると新鮮な印象だ

ゾウのキャラクターらしいフォルムだ

後ろ姿からもゾウとわかる

お腹周りはぷっくりしている

フィギュアとしての造形が素晴らしく、ついついさまざまな角度から眺めたくなる。中でも秀逸なのは、顔の部分だ。こちらは小ぶりながら長い鼻や大きく開けた口元、そして愛らしい笑顔の目元や眉など、キャラクターの特徴がしっかりと捉えられている。

顔の作りが素晴らしい

尻尾もキュート

コニー

こちらの「コニー」は、1952年にアメリカで誕生したキャラクターをモチーフにしたミニフィギュアだ。主に「コーンフレーク」のキャラクターとしてパッケージに描かれていた。緑色のボディに赤いとさか、赤と黄色と緑のカラフルな尾の部分など、鮮やかな原色カラーが印象的である。

こちらが「コーンフレーク」のパッケージに描かれていたコニーだ

横からの姿もかっこいい

ほぼ見たことがないコニーの後ろ姿

足がかなり長い

羽の部分を手の指のように曲げて、サムズアップを決めているポーズもしっかり再現されている。このときの、自信満々な表情も魅力的だ。想像以上に長い足など、からだのパーツをひとつひとつ見ていると、いろいろな発見があって楽しくなる。

パッケージに描かれていたままの姿だ

体全体の色合いも綺麗だ

ココくん

1963年に誕生したサルのキャラクターの「ココくん」。青い帽子にTシャツ姿がトレードマークだ。日本では、2004年にチョコレート味のシリアルで使われているキャラクターを統一するという目的で、メルビンなどに入れ替わる形でパッケージに登場している。

ファンキーな見た目をしたキャラクターだ

自立させるのが難しい場合は、付属のスタンドを使おう

後ろ姿からもキャラクターの特徴がよく出ている

横から見るとほっそりしている

元気よくこちらに向かって話しかけてきているような、どこかフレンドリーな表情をしているココくん。白いTシャツには、「COCO」と赤い文字で名前が書かれている。少年っぽい格好も相まってか、親しみやすい雰囲気をしている。

今にも声を掛けてきそうだ

シンプルだが目立つ「COCO」の文字

こちらでご紹介してきた「ケロッグ キャラクターズフィギュア」は、4月中旬から順次発売される予定だ。特に普段から朝食はシリアル派だという人も多いと思うが、パッケージに描かれた親しみのあるキャラクターたちのミニフィギュアがガチャで手に入れられるのは嬉しい。今回は4種類と集めやすいので、見つけたときは早めにコンプリートしておこう！

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