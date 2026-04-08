陸上女子８００メートルの日本記録を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝が７日、都内で練習を公開した。新社会人となった今季の目標は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）とＵ２０世界選手権（８月・米国）での優勝。私生活ではピアスデビューも果たし、大人を満喫中。本業では５月１０日の木南記念（ヤンマースタジアム長居）が社会人デビュー戦となる。海外レースでも経験を積み、五輪メダリストを目指していく。

久保が新社会人となり、新拠点での練習を公開。今季は名古屋アジア大会とＵ２０世界選手権での優勝を目標に掲げ「まずはそこをスタートラインにして、２年後には（ロサンゼルス）五輪もあるのでそこを狙っていきたい」と力を込めた。

３月に東大阪敬愛高を卒業。現在は積水化学に所属しつつ、トレーニング拠点を都内の「ＴＷＯＬＡＰＳ」に置き、男子８００メートル元日本記録保持者の横田真人コーチに師事している。昨年１２月の全国高校駅伝後に痛めた右脚のケガも快方に向かっており、この日も強度の高い練習で調整。「もうちょっとスピードも持久力も上げていければ」と復調をうかがわせた。

新たな環境での生活が始まり、「ちょっと大人になりたいなと思って」とピアスデビューも果たした。「今はお母さんに借りている」というが、今後は「ちょっと良いのが買えたら」と、おしゃれも楽しむ。積水化学の先輩で昨年の世界選手権東京大会５０００メートル代表の山本有真からは「髪の毛、染めちゃいなよ！」と勧められたと言い、「ピンクとかはないですけど、最初は茶色めから染めてみたい」とヘアカラーにも興味津々だった。

本業のデビュー戦には、５月１０日の木南記念を選んだ。そこからは海外レースにも出場し、経験を深めていく。「将来的にはオリンピックや世界陸上でメダルを取れるような選手になりたい」。大人の凛が、世界中のトラックで名をはせる。