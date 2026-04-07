女優・長澤まさみ（38）の“スクープ”が話題だ。4月7日、FRIDAYデジタルは、長澤が主演映画「このごにおよんで愛など」（11月27日公開）の撮影に臨む姿を写真付きで報じた。時期は昨年10月で、場所は某鉄道路線の高架下だといい、長澤の他に石橋静河（31）と柄本佑（39）も写っているという豪華3ショットだ。

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「長澤さんといえば、今年の元日に映画監督の福永壮志氏との結婚を発表。その後は『NEWSポストセブン』が、結婚を機に長期休暇に入る見込みであると報じました。ファンの間では動揺が広がるなどしていましたが、今年中に新作がお目見えするとあって安堵しているファンは多いようです」（週刊誌芸能記者）

一応、3月13日には「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に登壇していた。それでもやはり、「新作が出る」というのは大きいようだが、今回の“スクープ写真”をめぐっては「一風変わった注目のされ方をしている」と前出の芸能記者はこう語る。

「ズバリ、長澤さんの『身長逆サバ読み疑惑』が再燃しそうなんです。長澤さんといえば公式発表されている身長は169センチですが、ファンの間では《もっと高いはず》との“通説”が流布されていますからね。写真に写る3人は全員が立った状態で身長の比較が可能な状況ですから、さまざまな憶測を呼びそうな写真と言えるでしょう」

写真をよくよく見てみると、3人は同じ高さの地面に直立しているほか、長澤と石橋は至近距離にいる一方、公称182センチの柄本はその少し後ろに控えている。また、長澤の靴はローヒールである一方、公称163センチの石橋はハイヒール姿だ。

「けれども、長澤さんと石橋さんの背丈の差は目測ながら10センチはあろうかという“大差”がついているのが分かります。このためか、ネット上には早くも《長澤まさみの身長逆サバ読みどう思う？》といった声が出始めています」（同前）

果たして、長澤の“真の身長”は何センチなのか？

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長澤まさみの公称169センチという身長に対し、それよりも高いとする説は以前からくすぶっている。関連記事【もっと読む】長澤まさみの身長は本当に公称の「169センチ」か？ 映画「海街diary」の写真で検証…では、本人の身長が公称値よりも高い可能性について検証している。