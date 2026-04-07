「ナッちゃん」などで知られる漫画家のたなかじゅん氏が7日、自身のXを更新。投資詐欺被害に遭ったことを告白し、被害総額や手口などを明かして注意喚起した。

たなか氏は「2月から3月にかけて暗号資産投資詐欺に遭いました。被害総額 583万2000円 貯金すべて消えました」と告白。続くポストで手口についても言及し、「妻がXで見つけて来た『自宅で数回入力するだけで副業』なんとかというやつです」「基本的には暗号資産イーサリアムの運用の手伝いのような形態なのですが、それを毎日指示通りにクリックすると手持ちのお金が増えるとかいうたぐいのやつです。とにかく巧妙なのです」とした。

「なぜ今まで気づかなかったのか？気づく機会はなかったのか？とみさなんも思うと思います。私もそう思います。気づくポイントは何度もありました」とした上で、「しかし目が曇ってしまっていたのです。そのときは『ひょっとして詐欺かも』という思いはどこかにありつつも、『いやいや、そんなはずはない』と思い込みたい自分と、さらには相手の功名な手口ですっかり騙されてしまったのです」と明かした。

警察に被害届を提出し、受理されたものの「お金が返ってくることはほぼ絶望的だろう…という話です」としていた。