今でこそ日本中にあるスーパーマーケットだが、この名称を日本で初めて使ったのは1952年に大阪・京橋に開店した京阪スーパーマーケットだと言われる。



【写真】さとうグループホームぺージには…（あちこさん提供）

そして今、SNS上で注目を集めているのは、なんと360年の歴史を持つというスーパーマーケット。



きっかけになったのはあちこさん（@unayomeachico）が「めっちゃ二度見した 360年ガチやった」と紹介したフレッシュバザール寝屋川公園駅前店（大阪府寝屋川市）の食品コーナーの値札。



「おかげさまで創業360周年」と記念商品をPRするこの値札。日本最古と言われてきた京阪スーパーマーケットよりもさらに300年近い歴史があると言うのだから、あちこさんが驚いてしまうのも当然だ。



この360周年とは、フレッシュバザール自体のことではなく、同店を運営するさとうグループ（京都府福知山市）のことなのだ。丹後国宮津藩主の京極高国に仕えていた佐藤園次信利の長男が、主君の改易にともない福知山藩へ移り、1666年（寛文6年）に福知山下柳町西側で古着商「丹後屋」を開業のがその始まり。以来、連綿と商いを続け、今年360周年を迎えたのだ。



1666年（寛文6年）は、江戸幕府4代将軍・徳川家綱の時代。世界史に目をやると、イギリスではロンドン大火により都市が壊滅し、ペスト流行が収束したこと、ニュートンが万有引力を着想した「奇跡の年」だった。



あちこさんにお話を聞いた。



ーーさとうグループの歴史を知った感想を。



あちこ：「誤植かな？」って思ったら本当に360年で、そんなお店が身近にあるのにびっくりしました（笑）。



ーー投稿に大きな反響がありました。



あちこ：こんな何てことないポストがバズるなんて、みんな平和でよいなと思いました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ピサの斜塔からりんごが落ちたのもこの頃」

「普段意識していないけど、意外な老舗ってけっこうあるんですね ボクの地元のカステラで有名な福砂屋だって400年ですし 『きつね♪ たぬき♪』のうどんスープCMで有名なヒガシマル醤油なんて、440年という江戸時代以前からありますしw」

「そっちか。 360円じゃないことにショックを受けたのかと思ったぜ」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんが普段なにげなく利用しているお店も、もしかしたら長い歴史があるかもしれない。



なお今回の話題を提供してくれたあちこさんのご主人は右薙光介名義でラノベ作家として活躍中。原作を担当した『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』（講談社）がヒット中でアニメも第2期が制作決定しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）