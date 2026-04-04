嵐メンバー出演のドラマを集めた特集「ARASHI Collection」TVerで4.4配信開始！
民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、5月に活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集め配信する特集「ARASHI Collection」を、4月4日から開始。デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡や思い出がよみがえるラインナップとなっている。
【写真】松本潤、山田裕貴の熱意が出演の決め手に「全力で支えたいと思った」
“ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。”をコンセプトに展開する本特集では、嵐のメンバー5人が出演したTVer初配信作品を含むドラマをラインナップ。
4月4日からのPart1では、大野智『怪物くん』、櫻井翔『特上カバチ!!』、相葉雅紀『マイガール』、二宮和也『南くんの恋人（2004）』、松本潤『花より男子』など13作品の無料配信が決定した。ラインナップは以下の通り。
＜TVer「ARASHI Collection」Part1配信ラインナップ＞
■大野智 出演作品
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信予定
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）※初配信
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）※初配信
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
■櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
■相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
■二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
■松本潤 出演作品
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
■櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
また、4月25日からはPart2の配信開始を予定。ラインナップは以下の通り。
＜TVer「ARASHI Collection」Part2配信予定ラインナップ＞
■大野智 出演作品
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
■櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
■相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
■二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
■松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
※作品によって配信期間は異なる。
※配信予定／内容は予告なく変更になる場合あり。
【写真】松本潤、山田裕貴の熱意が出演の決め手に「全力で支えたいと思った」
“ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。”をコンセプトに展開する本特集では、嵐のメンバー5人が出演したTVer初配信作品を含むドラマをラインナップ。
＜TVer「ARASHI Collection」Part1配信ラインナップ＞
■大野智 出演作品
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信予定
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）※初配信
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）※初配信
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
■櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
■相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
■二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
■松本潤 出演作品
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
■櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
また、4月25日からはPart2の配信開始を予定。ラインナップは以下の通り。
＜TVer「ARASHI Collection」Part2配信予定ラインナップ＞
■大野智 出演作品
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
■櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
■相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
■二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
■松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
※作品によって配信期間は異なる。
※配信予定／内容は予告なく変更になる場合あり。