fweeプリンポット新色バニー＆バニラが日本上陸♡限定セットで楽しむ旬の血色メイク

韓国コスメ好きの間で話題の「fwee（フィー）」から、待望の新色が日本上陸♡大人気の「リップアンドチークブラーリープリンポット」に、韓国限定カラー“バニー”と“バニラ”が加わり、特別なセットとして登場します。ふわっとぼかすような質感と旬のカラーで、春メイクをぐっとアップデート♪数量限定の特別企画は見逃せません。

新色バニー＆バニラの魅力とは

「リップアンドチークブラーリープリンポット」は、唇と頬に使える人気のマルチアイテム。

スフレのような“ブラーリープリンテクスチャー”が縦じわを自然にぼかし、ふんわりとした仕上がりを叶えます。

今回登場する新色は、韓国で話題となった2色。

バニー

モデルナヨンから着想を得た、うさぎのようにピュアなベビーペールピンク

バニラ

人気No.1グロスカラーをベースにした、ニュートラルなヌーディーカラー

どちらも肌なじみがよく、ナチュラルなのにしっかり可愛い印象を演出します♡

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Qoo10限定セット＆価格情報

2026年4月1日（水）より、Qoo10のfwee公式ショップにて数量限定セットを販売。

■セット内容：韓国限定新色「バニー」「バニラ」と、人気カラー（ウィズアウト／マイ／ベイビー／リリックスなど）を組み合わせた特別企画

■販売情報

販売開始：2026年4月1日（水）/販売場所：Qoo10フィー公式ショップ/数量限定

■セール情報

・開催期間：4月1日（水）～4月9日（木）

・最大33％オフ（メガポクーポン＋ポイント還元適用時）

自分のパーソナルカラーに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

人気の理由は“ぷにっと質感”

「プリンポット」が支持される理由は、唯一無二のテクスチャー。指で軽くなじませるだけで、じゅわっと発色しながらもふんわりぼかせる質感が魅力です。

リップとしてはもちろん、チークとしても使えるため、メイクの統一感も簡単に演出。

ナチュラルなのに今っぽい“抜け感メイク”が叶います。毎日のメイクがもっと楽しくなるアイテムです♡

今だけの限定カラーをチェック

韓国で即完売した話題カラーが、日本で手に入る貴重なチャンス♡「fweeプリンポット」の限定セットは、春メイクをアップデートしたい方にぴったりです。数量限定＆お得なセール期間もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪自分に似合うカラーを見つけて、毎日のメイクにときめきをプラスしてみてください。