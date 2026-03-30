ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラ新作♡見せるランジェリー登場

ランジェリーを“見せて楽しむ”スタイルがトレンドの今、ブラデリスニューヨークから新作のノンワイヤーブラが登場♡補整力とファッション性を両立したデザインで、アウター感覚で取り入れられるのが魅力です。シンプルコーデにさりげないアクセントを加えながら、美しいシルエットも叶えてくれる注目アイテムをチェックしてみて♪

見せるデザインの新ブラレット

「Lovely Back Bra26S1」は6,930円（税込）、カラーはブラック／オフホワイト、サイズはS／M／L。幾何学柄のストレッチラッセルレースを使用したモダンなデザインで、背中見せスタイルにもぴったり。

ノンワイヤーながらモールドカップでふっくらとしたバストラインを演出し、アウターを重ねても存在感を発揮します。

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2wayで楽しむチューブトップ

「レーシィチューブトップブラ」は6,600円（税込）、カラーはブラック／オフホワイト、サイズはS／M／L／LL。取り外し可能なストラップ付きで、チューブトップとしても使える2way仕様です。

ボーダー柄のレースとギャザー加工が立体感を生み、シアートップスやオフショルコーデとも好相性。吸水速乾・接触冷感機能付きで、春夏でも快適に着用できます。

補整力と快適さを両立

どちらのアイテムも、ワイヤーに頼らず面で支える設計により、締めつけ感を抑えながら美しいシルエットをキープ。軽やかな着け心地で長時間でもストレスを感じにくく、日常使いにもぴったりです。

補整下着の機能を活かしながら、ファッションとして楽しめる新しいランジェリーの形を提案しています。

見せて楽しむ新しいランジェリー♡

ブラデリスニューヨークの新作は、“隠す”から“魅せる”へと変化するランジェリースタイルを体現した一着♡コーディネートに取り入れるだけで、トレンド感と自信をプラスしてくれます。

快適さと美しさを両立したノンワイヤーブラで、毎日のおしゃれをもっと自由に楽しんでみてください♪