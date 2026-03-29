川口春奈、『イッテQ！』温泉同好会“新弟子”に「なんでもやります！」 泥だらけ＆ボクシング対決も
俳優の川口春奈が、きょう29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！春の2時間スペシャル』（後7：00）に温泉同好会の“新弟子”として出演する。
【番組カット】実は経験者…イッテQメンバーとボクシング対決に挑む川口春奈
人気企画・温泉同好会に川口が登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」という声が上がる。しかし、川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気を見せる。
まずは、ニュージーランドの人気観光地・ロトルアへ向かう。世界有数の地熱地帯でもあるロトルアは街の至るところに温泉の源泉があり、中でもヘルズ・ゲートは泥温泉で有名。早速入浴し、美肌効果に大喜びする。「気持ちいい」と言いながら顔に泥を塗りあって笑い合う。姉弟子たちに「はーちゃん」と呼ばれた川口は、距離を縮めようと大島美幸（森三中）に近づき、「親方も」とその顔に泥を塗る。思いっきりの良さに「躊躇ねえな」と笑いが起きる。最後には、全員全身泥だらけ。川口の貴重な姿が見られる。
ティキタプ湖では、サップに乗ってボクシング対決をする。「女優さんだし大丈夫？」と心配するも、川口はキックボクシング経験者。「みんなのこと落としてやろうと思って」と自信満々で臨む。「ビビってんのはそっちだろ！」「なんだよ！」と普段聞くことのない言葉も飛び出す迫力に、よしこ（ガンバレルーヤ）は気押され、大島は泣き出してしまう。
高さ7メートルの過酷な激流下りでは全員が絶叫する。そして、“墨汁風船ゲーム”がニュージーランドで復活。川口の負けず嫌いな一面が明らかになる。
さらに、映画の撮影場所でも有名なヘアリー・フィート・ワイトモでは、姉弟子たちが川口と芝居対決に。レギュラー陣からは、とんでもない特技や涙ながらの体当たりの演技まで飛び出す。
【番組カット】実は経験者…イッテQメンバーとボクシング対決に挑む川口春奈
人気企画・温泉同好会に川口が登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」という声が上がる。しかし、川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気を見せる。
まずは、ニュージーランドの人気観光地・ロトルアへ向かう。世界有数の地熱地帯でもあるロトルアは街の至るところに温泉の源泉があり、中でもヘルズ・ゲートは泥温泉で有名。早速入浴し、美肌効果に大喜びする。「気持ちいい」と言いながら顔に泥を塗りあって笑い合う。姉弟子たちに「はーちゃん」と呼ばれた川口は、距離を縮めようと大島美幸（森三中）に近づき、「親方も」とその顔に泥を塗る。思いっきりの良さに「躊躇ねえな」と笑いが起きる。最後には、全員全身泥だらけ。川口の貴重な姿が見られる。
高さ7メートルの過酷な激流下りでは全員が絶叫する。そして、“墨汁風船ゲーム”がニュージーランドで復活。川口の負けず嫌いな一面が明らかになる。
さらに、映画の撮影場所でも有名なヘアリー・フィート・ワイトモでは、姉弟子たちが川口と芝居対決に。レギュラー陣からは、とんでもない特技や涙ながらの体当たりの演技まで飛び出す。