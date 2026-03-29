イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）は、"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、一般人参加型の過激な企画で知られている。避妊せず400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"企画に挑んだ直後に妊娠を発表したが、話題づくりのための嘘ではないかと疑う声は少なくない。

【写真】便座の前に座り込み、つわりの症状を訴えるボニー。お腹の「ふくらみ」が目立つ白トップス姿なども

ボニーは2月7日に繁殖ミッションを行った約2週間後、「ボニー・ブルーは妊娠しています」と題した動画をYouTubeで公開した。動画の中でボニーは、「体調が悪く、頭痛がする」「食べ物で気分が悪くなることもある」などと訴えた後、妊娠検査薬を手に「間違いなく妊娠しています」と断言した。

クリニックで診断を受ける場面もあったが、不自然な点があると指摘されている。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「医師とされる男性から『赤ちゃんです』『大きさから判断して、11、12、13日前に妊娠した可能性が高いです』と診断されていましたが、男性は覆面をかぶり、匿名での登場だったため、本物の医師なのかは不明です。

ボニーは過去に"世界最大の出産ライブストリーミング"を予告したものの、結局は妊娠していないことが判明するといった騒動を起こしている。炎上を繰り返すことで知名度を伸ばしてきただけに、彼女の言動は慎重に受け止める必要があります」

ボニーは現在、メキシコの観光地カンクンに滞在し、春休み中の若者との"交流"を楽しんでいる最中だ。しかしながら、バカンスの過ごし方を撮影した動画にも疑いの目が向けられた。前出のジャーナリストが続ける。

「胸元が大きく開いた薄手の白いトップス1枚に下着を穿いただけの姿でベッドに腰かけるボニーが映っているのですが、腹部に異物がついているようにも見えるとして、"ふくらみを偽装しているのではないか？"と疑う声が相次ぎました。

ボニーは、イギリスのタブロイド紙『デイリー・スター』の取材に答え、『お腹の形や大きさは人それぞれだし、肌の色も変わることがある』などと疑惑に反論しています」

ボニーは、アメリカのニュースサイト『Us Weekly』のインタビューでも疑惑に言及し、〈私が本当に妊娠していると彼らに納得させるのは、私の仕事じゃない〉〈誰も信じてくれなくても私は動じない〉ときっぱり語った。

自身を批判する人々を逆に諭すような発言もしている。

〈私とは全く関係のないことだったり、私のせいではないことで、怒りだけを込めたメッセージを送ってくるなんて、これ以上ひどいことはないわ〉

つわりはあるが、体調面は問題ないという。

〈つわりはあるけど、それ以外は、仕事が柔軟に対応できるのが本当にラッキー。ただ、今までとは違う種類の吐き気に慣れていくところよ〉

妊娠が真実なのであれば、年内には"ボニーJr."が誕生するということか。