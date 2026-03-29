お笑いタレント、TAIGA（50）が、28日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。飲食サービス、Uber Eats（ウーバーイーツ）の配達員のバイトをしながら芸能活動をしている現状を公開した。

番組では、TAIGAが「お前誰だよ」の持ちネタで、R−1グランプリ決勝進出歴もあるが、「売れっ子芸人には程遠い現状」と紹介。コロナ禍で芸能の仕事が激減したことで、ウーバー配達員を始めたことを伝えた。21年1月に出演したテレビ朝日系「アメトーーク！」の「40歳過ぎてバイトやめられない芸人」の回の放送から5年たった今も、バイトで生計を立てている状況も説明。妻で声優の近江知永もスーパーマーケットのパートをしながら芸能活動をして、小学生の長男と保育園の次男の育児をしている様子も映された。また、テレビの出演は多くないものの、カズレーザー、ぺこぱ、オードリーから慕われる兄貴分であることも紹介された。

ロケでは、早朝から夕方まで、子供の学校の送迎や番組収録、ライブへの移動の際もウーバーの配達を閉校している状況を紹介。TAIGAは「（バイトの時間を）減らして芸事に集中する時間をなるべく作ろうとはしているますけど、日銭は生活できる最低レベルは稼がないといけないので」と説明。それでも3年間経験したサラリーマン生活には「戻りたくない」と断言し「好きなことをして、それで食えなかったらバイトしてでも好きなことを続けていった方が、楽しいし、目標があるし、やりがいがある」と語った。

都内のものまねショーパブ「そっくり館キサラ」で腕を磨き合ったオードリーからは「師匠」と慕われ、現在も親交があることが紹介された。若林正恭が2月、のどの不調で約3週間休養した際は、連絡を取り合ったという。TAIGAは「大丈夫なの？、と言ったら、「今、声出せないだけで、休めば大丈夫と聞いているんで』みたいなことはLINEでやりとりしてました」と明かした。

TAIGAは若林の人柄にも言及。「若林はやっぱり、芸人しか知らないで来ているから、一般常識とかが自分にはできてない、って理解しているから、『今度、奥さんの実家にあいさつ行こうと思うんですけど、こうしようと思うんですけど』みたいな」と、相談を受けたことも告白した。「あいつは人見知りで…大人しくしている方がダメなのかなと思っていた」と、若林は積極的に声をかけようとしていたという。ただ、TAIGAは「『初めましてお父さん、いい服着てますね』なんて回してたら、そっちの方が気に入らねえよ、って言って。やめた方がいいよ、回そうなんて、って言ったりしました」と、若林に自然体で振る舞うようアドバイスしたことを明かした。

その上で、自身が一度は芸人をやめようと思いつつも、周囲の仲間の思いが踏みとどまらせたと説明。「オードリーとかぺこぱとか、俺の名前を面白がっていっぱい出してくれている人たちに、売れて欲しい、売れさせてあげたい、という思いが伝わってくるんで、そういう人たちにも恩返ししたい。自分の番組も持ちたいしね」と語った。