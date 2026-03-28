ダイソーのこれに結局行き着いた！いろいろ使ったけど…シンプルで使い勝手が良い専用ケース

分厚いパスポートケースは安心感がありますが、空港などで取り外す際にもたついたり、持ち運びにくいと感じることも…。いろいろ使ってきた筆者が結局行き着いたのは、ダイソーの『パスポートケース（半透明）』。シンプルでサッと着脱でき、すっきり持ち運べるのが◎ポケット付きで利便性も兼ね備えていて優秀です！

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商品情報

商品名：パスポートケース（半透明）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480561325

シンプルだけど結局使いやすい！ダイソーの『パスポートケース（半透明）』

パスポートをケースに入れている方も多いと思いますが、空港で取り外す必要があったり、重厚感のあるケースだと持ち運びにくいことがありますよね。

筆者もパスポートを持ち歩く際に毎回悩んでいたのですが、ついにダイソーのトラベルグッズ売り場で、ちょうどいい商品を見つけました！

『パスポートケース（半透明）』は、半透明タイプのシンプルなパスポートケース。110円（税込）とお手頃なので、気軽に買い替えやすいのもいいなと思って購入しました。

分厚くてごついケースも良いのですが、セキュリティポーチやボディバッグの中に納まりが悪いと感じることもありました。

これならパスポートにピッタリのサイズなので持ち歩きやすいです。無駄がなく、最低限のスペースで保管できるのが気に入りました。

貴重品だからこそ重厚感のある作りのブランド物に…と思っていたのですが、最終的にこのケースに行き着きました！

パスポートの表紙をカバーに差し込むだけで、簡単に装着できるのもポイント。

空港でカバーを取り外すよう指示されたときなどに、サッと対応できます。

カードやチケットを入れられる便利なポケット付き！

シンプルながら、使い手目線の嬉しい工夫も。

ポケットが付いているので、チケットやカードなどを一緒に入れておくことができます！

パスポートをキズや汚れから守りながら、より便利に使えるのはありがたいですね。

今回は、ダイソーの『パスポートケース（半透明）』をご紹介しました。

機能が充実したものだけでなく、こういったシンプルでも使い勝手の良いアイテムも揃っているのはありがたいです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。