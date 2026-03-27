金価格の高騰を背景に、貴金属やブランド品の買取現場に密着。名古屋・大須の激戦区で繰り広げられる査定と価格交渉のリアル、思わぬ高額査定の裏側に迫ります。

■価格高騰で急増する金の持ち込み



舞台は、名古屋の大須商店街に店を構える「ブランドオフ」。

女性：

「最近亡くなった叔母の遺品です。デザインが古いですが」



50代の女性が持ち込んだのは、40年以上前の18金の指輪4点と、シャネルの折りたたみ財布です。

担当者：

「金の相場は調べていますか？」

女性：

「毎日チェックしています。1年前の倍くらい？」



金の価格は右肩上がりを続け、20年前と比べて約15倍に。特にここ1年で急騰しており、持ち込む人が増えているといいます。



女性：

「ダイヤに変えたくて、1年前に自分の金を売りました。その時は“今が一番いい”と思ったのですが」

担当者：

「今日のお値段で、6gほどのルビーは11万3400円。ダイヤは17万7600円です」

ルビーがついた指輪は11万3400円。ダイヤモンドが付いた指輪は17万7600円。そのほかの指輪は17万7000円と2万4000円。指輪4点で49万円超の高額査定に。



女性：

「すごい。自分のは去年売った。もう少し待てばよかった」

担当者：

「去年も高かったですが、今年は少し異常ですね」



シャネルの財布は5000円。合わせて49万7000円で買取成立となりました。

女性：

「1年前より金が上がっていて驚きました。持ってきてよかった」

■ブランド衣料も高値



続いては、常連客の30代の男性が持ち込んだのは金のメダル3点とルイ・ヴィトンのブルゾン。胸元に犬とフラミンゴの人形が付いています。

男性：

「ちょっと恥ずかしくて着られない。この子がいなければ着たいけど…」



4点の査定が始まります。



男性：

「金のメダルは5g？」

担当者：

「3gです」

男性：

「今日24金いくら？」

担当者：

「2万4000円くらいです。メダルはそれぞれ9万円、8万9000円、8万9700円。ブルゾンは相場的には22～23万円ですが、25万円です」

常連ということもあり、次回への期待も込めて、4点で51万8700円の買取成立となりました。



ブランドオフでは、高級ブランド衣料の買取・販売にも力を入れています。

■買取激戦区・大須



続いて、20代の男性はネックレスやピアス、コインなどの貴金属を持ち込みました。



男性：

「おばあちゃんからのもらいものです」

担当者：

「他店でも査定されました？」

男性：

「3店ほど。値段はぼちぼちで、ここにしようかなと」



大須商店街は、300メートル圏内に約20店舗がひしめく激戦区。複数店舗を回って比較する人も多いといいます。

担当者：

「この後も回られますか？」

男性：

「決めてないです。そろそろ帰りたい」

担当者：

「うちで金額を出せるのは2つ。18金のネックレスは7万3700円。22金の南アフリカのクルーガーランド金貨は9万5200円。合計16万8900円です」

2点で16万8900円、買取成立。



男性：

「結構いい感じでした。旅行に行きたくて、アメリカに」

■ハイブランドのバッグ3点の査定は



最後は50代の主婦です。



女性：

「いつ買ったかは全然記憶にない。全然使っていない」

持ち込んだのは、いずれも10年以上前に購入したというバッグ3点。シャネルのエナメルトートとクリスチャン・ディオールのバッグ2点。1つはエナメルで、もう1つは“ハラコ”と呼ばれる牛革です。



アウトレットの店を持たないシャネル、ルイ・ヴィトン、エルメスといったハイブランド“御三家”は、特に高価がつきやすいといいます。

担当者：

「希望額はありますか？」

女性：

「古いから、あまり期待していません」

担当者：

「材質がエナメルなので、保管の時に色移りがあるので値段が下がる要因に。シャネルは角が薄く、バッグが大きいのでぶつけるのは仕方がないですけど」



エナメルは汚れや傷が目立ちやすいため、細かくチェックします。

担当者：

「シャネルが6万円、ディオールがそれぞれ8万円で、合計22万円でどうですか」

女性：

「25万円に変身はしないですかね？」

担当者：

「バイヤーに確認しますが、難しいかもしれません。妥協できる金額はありますか？」

女性：

「24万円？」

担当者：

「少しお待ちください。計算し直します。いつもお世話になっているので、24万円で」



3点で24万円、買取成立となりました。



担当者：

「お品物が珍しかったので。広いジャンルで集めたいので価格に反映しました」



“売り時”を見極める動きが広がる中、買取現場の熱気はしばらく続きそうです。



2026年3月16日放送