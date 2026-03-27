【兵庫県】姫路城からもすぐ。歴史ある“隠れ家”な温泉地「塩田温泉」の魅力とは？
塩田温泉の最大の魅力は、全国的にも珍しい天然の「炭酸水素塩泉」です。胃腸や冷え性などに効能があるとされ、飲用すれば胃腸の働きを整える効果が期待できることから「医者いらずの湯」とも呼ばれてきました。
数軒の旅館が守り続ける自家源泉の湯は、自然豊かな播磨の景観と相まって、訪れる人々に安らぎを与えています。春には桜、秋には紅葉が露天風呂を彩り、四季の移ろいを肌で感じながらぜいたくなひとときを過ごすことができます。
グルメを楽しむなら、播磨の豊かな山海の幸を堪能しましょう。地元のブランド牛「姫路牛」や、近隣の「ヤマサ蒲鉾」で作りたての練り製品を味わうのも、塩田温泉を拠点とした旅の大きな楽しみの1つです。
「温泉は宿に源泉があり、程よくとろっとしたあたりのお湯です」
「のんびり紅葉を見ながらゆっくりくつろぎ美味しい食事を頂き毎回満足して家路につかさして頂いています」
「のんびりとくつろげる場所です」
※3月9日時点、「塩田温泉 湯元 上山旅館」に寄せられたGoogleのレビューより抜粋
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
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(文:All About ニュース編集部)
数軒の旅館が守り続ける自家源泉の湯は、自然豊かな播磨の景観と相まって、訪れる人々に安らぎを与えています。春には桜、秋には紅葉が露天風呂を彩り、四季の移ろいを肌で感じながらぜいたくなひとときを過ごすことができます。
「塩田温泉」周辺には何がある？塩田温泉を訪れたなら、まずは車で約30分の距離にある世界文化遺産「姫路城」への観光がおすすめ。白鷺が羽を広げたような優美な姿は、多くの観光客を魅了し続けています。お城巡りの後は、隣接する日本庭園「好古園」で風情ある景色を眺めながらの散策も楽しめます。
グルメを楽しむなら、播磨の豊かな山海の幸を堪能しましょう。地元のブランド牛「姫路牛」や、近隣の「ヤマサ蒲鉾」で作りたての練り製品を味わうのも、塩田温泉を拠点とした旅の大きな楽しみの1つです。
「のんびりとくつろげる場所です」2026年3月9日時点で、Googleのクチコミには下記のような評価が寄せられています。
「温泉は宿に源泉があり、程よくとろっとしたあたりのお湯です」
「のんびり紅葉を見ながらゆっくりくつろぎ美味しい食事を頂き毎回満足して家路につかさして頂いています」
「のんびりとくつろげる場所です」
※3月9日時点、「塩田温泉 湯元 上山旅館」に寄せられたGoogleのレビューより抜粋
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