【漫画】アレルギー持ちの妻から「生もの抜きでおまかせ！」という無茶振り→北陸の回らない寿司屋の職人は開いた口が塞がらない【作者に聞く】
【漫画の本編を読む】出てきたネタは？
漫画家、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの妻・カツシンさんは、お寿司が大好きだがアレルギーのため生ものが食べられない。回転寿司ではツナコーンやハンバーグを愛食する彼女だが、あるとき北陸出張で「本場の寿司を食べたい」と思い立ち、回らない寿司屋へ突撃した。本作『破天荒な妻に今日も振り回されています』から、職人を驚かせたエピソードを紹介する。
カウンターのお寿司屋に入ったカツシンさんは、職人に「何、にぎりましょう?」と聞かれ、迷わず「おまかせでお願いします。生もの抜きで!」と注文した。本職を唸らせる前代未聞のオーダーに、職人はギョッとしつつも「あいよ」と応じてくれたという。
ゆきたさんによれば、カツシンさんは物怖じせず、思いついたら即行動するタイプだ。漫画の内容は決して大げさではなく、本人をありのままに描いた結果だという。職人が困っていなければよいがと思いつつ、本人は「すごくおいしかった」と大満足の様子であった。
■出張中に外国人を箱根まで送り届ける人情
カツシンさんの破天荒さは、人助けにおいても発揮される。東京駅で「箱根に行きたい」と迷っていた外国人を、自身の出張中にもかかわらず小田原まで連れて行き、バス停まで送り届けたのだ。バスの運転手に「この人たちを箱根で降ろして」と頼む徹底ぶりだが、本人は帰り際にたい焼きを買えなかったことを悔やんでいたという。
自分を漫画に描かれることについて、カツシンさんは「家事を一切やらないから、ネタになることがせめてもの罪滅ぼし」と語っている。何をやらかすかわからない妻の行動をおもしろがって描いた作品だが、読者からは「元気が出る」という声が多い。二人の日常を覗き見れば、自然と笑顔になれるはずだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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