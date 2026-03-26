サーティワン新作ケーキ♡ラブポーションが主役の贅沢スイーツ登場

サーティワンから、本格スイーツとして楽しめる「３１PÂTISSERIE」の新作ケーキが登場♡人気フレーバーを贅沢に使用し、アイスとケーキが一度に味わえる特別な一品に仕上がっています。華やかな見た目とリッチな味わいで、ご褒美スイーツや手土産にもぴったり。日常をちょっと特別に彩る新作ケーキは、見逃せない注目アイテムです♪

新作はラブポーションが主役

「３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」は、人気フレーバーを主役にした贅沢な一品。

価格：2,500円(税込)

ラズベリーとホワイトチョコレート風味のアイスクリームに、専用に開発されたラズベリー香るガトーショコラを重ね、甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙に♡

トッピングにはハート型菓子やチョコレートフレーク、ロゴ入りチョコプレートをあしらい、見た目も華やか。

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

定番人気のケーキもラインナップ

３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

価格：2,500円(税込)

2種のチョコレートフレーバーを使用した濃厚な味わい。しっとりとしたチョコレートケーキとの相性も抜群です。

３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

価格：2,500円(税込)

とろけるキャラメルとバニラに、キャラメルケーキを重ねたリッチな仕上がり。ナッツの食感がアクセントに。

３１PÂTISSERIEの魅力とは

「３１PÂTISSERIE」は、サーティワンならではのアイスクリームとケーキを掛け合わせた新しいスイーツカテゴリー。

ナッツやクランチ、ホイップクリームなどが層になり、食感の違いも楽しめるのが魅力です。

誕生日や記念日だけでなく、日常のご褒美としても楽しめる贅沢な味わいが人気を集めています。

ご褒美にもぴったりな贅沢ケーキ♡

2026年4月1日（水）より発売されるサーティワンの新作ケーキは、人気フレーバーの魅力をそのまま閉じ込めた特別なスイーツ♡見た目も味わいも華やかで、ちょっとしたご褒美や大切な人への手土産にもぴったりです。日常を彩るご褒美タイムに、サーティワンならではの贅沢ケーキを楽しんでみてはいかがでしょうか♪