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結婚相談所ZWEIの公式YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル【公式】」が、「【お悩み別カウンセリング】“復縁したい”悩みに寄り添う」と題した動画を公開。30代後半の女性会員が、一度は自ら交際を終了した相手への未練をカウンセラーに打ち明け、そのリアルな悩みが明かされた。

動画に登場したのは、入会から約3ヶ月が経つ30代後半の女性会員。複数の相手とプレ交際を経験したものの真剣交際に至らず、今後の活動について仕切り直しを考えている状況だという。藤城カウンセラーから「今まで（プレ交際した方で）どうでしたか？」と問われると、女性は少し間を置いてから「Kさんが一番よかった」と本音を漏らした。

Kさんとの交際を自ら終了させた理由について、女性は当時、他の男性とも比較したい気持ちがあったことや、「迷っているっていうことは違うのかなって自分で決めちゃった」と振り返る。しかし、時が経つにつれて「後悔みたいなのが出ちゃってた」と、現在の心境を正直に告白した。

Kさんの人柄については、「すごく素でいれた」と語る女性。特に印象的だったエピソードとして、仕事の出勤前に会う約束をした際、夜勤明けで疲れていたため「すっぴんで行っていいですか？」と尋ねたことを明かした。そんな自分を快く受け入れてくれたKさんの優しさが心に残っている様子。「私のなかでは素を出せたというか…」と、心を許せる相手だったと振り返った。

この切実な悩みに、藤城カウンセラーは「一度こちらから交際終了をしちゃったから、可能性は低いと思う」と現実的な見通しを伝えつつも、「私から（相手のカウンセラーに）頼むこともできる」と復縁に向けた具体的な交渉を提案。「もし、まだ機会があったらもう一度お見合いから会ってほしい」という気持ちを伝えることを約束し、女性を勇気づけた。婚活におけるリアルな悩みと、それを支えるカウンセラーの親身な姿勢がうかがえる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:09

婚活の悩み case.1「交際終了したお相手が良かった…」
01:58

交際を断った男性が「一番良かった」30代女性の後悔
03:23

入会当初ならではの心理「もっと良い人がいるんじゃ…」
04:04

復縁の可能性は？カウンセラーが提案した具体的な一手
05:28

「交際終了後に復縁はありますか？」カウンセラーの回答

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