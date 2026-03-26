束縛彼氏が「友だちに会う」と外出→位置情報を確認した瞬間、表示されたのは【まさかの場所】で！？主人公が家に残された“あるもの”を見たとき、さらに衝撃の事実が明らかに...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同棲中の彼氏から激しい束縛を受け、息苦しい日々を送っていた主人公。しかし、ある出来事をきっかけに彼氏の隠された裏の顔を知ることになります。一体なにがあったのでしょうか？
束縛彼氏からの重すぎる愛と束縛の日々
私が同棲していた彼は、独占欲が強く束縛が激しいタイプでした。私のスマートフォンには半ば強引に位置情報共有アプリを入れられ、常に居場所を把握されていたのです。
彼は事あるごとに「俺にはお前しかいない。もし裏切られたら生きていけない」と、重い言葉をぶつけてきます。そのたびに、私は彼を不安にさせてはいけないと感じていました。
しかし、その愛情は徐々にエスカレート。私の交友関係にも口を出すようになり、友だちと会うことさえ制限されるようになっていきました。
彼のためだと思って受け入れていましたが、監視されているような毎日に、次第に息苦しさを感じるようになっていきました。
友だちのはずが…不審すぎる現在地
そんなある日のこと。彼は「ちょっと気分が落ちてるから、友だちと会ってくる」と言って外出していきました。
私は心配しつつも送り出しましたが、数時間後、ふと位置情報を確認したときに違和感を覚えます。
表示されていたのは、友だちの家ではなくホテル街の一角。しかも、長時間その場所にとどまったままになっていました。
嫌な予感がして、私は部屋に置きっぱなしになっていた彼の古いタブレットを手に取りました。
普段なら絶対に見ないものの、このときばかりは確認せずにはいられませんでした。
タブレットのなかに隠されていた、衝撃の事実とは...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部