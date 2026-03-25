MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では、ブルボン「フェットチーネグミ」とのコラボパッケージを紹介しました。

パーソナリティのRIN

ブルボン フェットチーネグミ @Bourbon_JP https://twitter.com/Bourbon_JP?ref_src=twsrc%5Etfw

AG! コラボパッケージが全国のスーパーマーケットなどで販売中🍇🫧👍



「みんな違ってみんなサイコー！キャンペーン」開催中❕AG! QUOカードも当たる❕

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CM：https://t.co/oifNUrjP2p https://t.co/oifNUrjP2p pic.twitter.com/en2GNaWAjA https://t.co/en2GNaWAjA — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 19, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2024388335452770629?ref_src=twsrc%5Etfw

SUZUKA：私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ ネクスト！ KANONちゃん。KANON：ブルボン「フェットチーネグミ」のAGコラボパッケージが発売中でございます！ ここにもあるんだけどね。MIZYU：きゅんとあまずっぱフルーティー♪KANON：「フェットチーネグミ」のパッケージに、ドカンと新しい学校のリーダーズがおります！SUZUKA：手元にあるんですけど。MIZYU：イタリアングレープ味！SUZUKA：こちら、コーラ味です！KANON：アルデンテな食感！SUZUKA：すごいね！もう顔面がどん！ どん！ どん！ どん！ やで？KANON：RINちゃん、目撃したんでしょ？RIN：そう！ あのね、街を歩いていたら入口付近に置いてあって。よく通るところなんだけど、ちょっとずつ毎日減っていくのが嬉しくて。「誰が買ったんだろうな〜？」って喜んでおります。SUZUKA：絶対このグミを食べる前に「あ！ こいつらの顔！」って見るよな。KANON：どうしても見てしまうよね。RIN：私も実際に自分でコソコソと買って、友達にプレゼントしたりしています。MIZYU：これ持ってレジに行ったの？RIN：行ったよ！MIZYU：同じ顔の人、レジに来たんだ！RIN：全然気づかれない。KANON：そうなんだ、嬉しいですね！MIZYU：手に取ってみてください！ ブルボンさん、Arigato！全員：Arigato！

パーソナリティのMIZYU



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624