MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では、ブルボン「フェットチーネグミ」とのコラボパッケージを紹介しました。


パーソナリティのRIN



――コラボ商品を本人自らレジに？

SUZUKA：私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ ネクスト！ KANONちゃん。

KANON：ブルボン「フェットチーネグミ」のAGコラボパッケージが発売中でございます！ ここにもあるんだけどね。

MIZYU：きゅんとあまずっぱフルーティー♪

KANON：「フェットチーネグミ」のパッケージに、ドカンと新しい学校のリーダーズがおります！



SUZUKA：手元にあるんですけど。

MIZYU：イタリアングレープ味！

SUZUKA：こちら、コーラ味です！

KANON：アルデンテな食感！

SUZUKA：すごいね！もう顔面がどん！ どん！ どん！ どん！ やで？

KANON：RINちゃん、目撃したんでしょ？

RIN：そう！ あのね、街を歩いていたら入口付近に置いてあって。よく通るところなんだけど、ちょっとずつ毎日減っていくのが嬉しくて。「誰が買ったんだろうな〜？」って喜んでおります。

SUZUKA：絶対このグミを食べる前に「あ！ こいつらの顔！」って見るよな。

KANON：どうしても見てしまうよね。

RIN：私も実際に自分でコソコソと買って、友達にプレゼントしたりしています。

MIZYU：これ持ってレジに行ったの？

RIN：行ったよ！

MIZYU：同じ顔の人、レジに来たんだ！

RIN：全然気づかれない。

KANON：そうなんだ、嬉しいですね！

MIZYU：手に取ってみてください！ ブルボンさん、Arigato！

全員：Arigato！


パーソナリティのMIZYU



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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624