スシローで「本鮪中とろ」が110円〜！大満足サイズのえび・いかも120円〜とお得に食べられるチャンス《3月25日開始》

スシローでは、2026年3月25日から4月5日までの期間、「本鮪中とろ」を110円〜、「デカえび」と「大切りいか」を120円〜販売。また、同日から"煎り酒"でひと手間加えた商品も登場しています。

脂とろける中とろがお得に味わえる

鮪の王様とされる"本鮪"の中とろを110円〜と、とってもお得な価格に。また、お寿司の定番ネタの"えび"と"いか"は通常より大きなサイズになり、120円〜の価格で登場しています。

・本鮪中とろ

中とろならではの香りと旨み、脂をバランス良く味わえます。価格は110円〜。

販売予定総数503万食が完売次第終了します。

・デカえび

いつもより大きいえびで、食べ応えバッチリです。価格は120円〜。

販売予定総数276万食が完売次第終了します。

・大切りいか

いかのねっとりとした食感と甘みが口いっぱいに広がります。価格は120円〜。

販売予定総数224万食が完売次第終了します。

・大切りうなぎ

スシロー特製だれでふっくら焼き上げた一品。価格は150円〜です。

販売予定総数125万食が完売次第終了します。

・銀だら焦がし醤油

脂ののった銀だらを直火で炙って香ばしく仕上げています。価格は140円〜。

販売予定総数42万食が完売次第終了します。

販売期間は、いずれも3月25日から4月5日まで（完売次第終了です）。

伝統調味料の"煎り酒"で漬けにしたネタも見逃せない

ほかにも、日本の伝統調味料の"煎り酒"で漬けにしたおすしが新しく登場。日本酒に鰹節と梅干しを加えて煮詰めた"煎り酒"によって引き立てられる素材の旨みを堪能できます。

なお、"煎り酒"を使用した商品には、微量のアルコールが含まれます。

・煎り酒漬け赤えび

ふり塩で旨みを引き出した天然の赤えびを"煎り酒"で漬けに。"煎り酒"ならではの旨みは、深みのある味わいです。

価格は180円〜。

販売期間は3月25日から4月5日まで。ただし、販売予定総数21万食が完売次第終了します。

・かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻

有明海の一番摘み海苔で、"煎り酒"で漬けた素材をぎゅっと手巻きしたメニューです。価格は360円〜。

販売期間は3月25日から5月31日まで。ただし、販売予定総数60万食が完売次第終了します。

・煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦

"煎り酒"で漬けにした天然筋子の凝縮された旨みが、大根おろしと大葉で後味も爽やかにさっぱりと味わえます。価格は180円〜。

販売期間は3月25日から5月31日まで。ただし、販売予定総数98万食が完売次第終了します。

いずれの商品も店舗によって価格が異なります。

なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。

各店舗の販売状況や価格は、アプリや公式ホームページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部