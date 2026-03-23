ディズニーストアに、春らしい装いとひよこを乗せた姿がキュートなぬいぐるみシリーズと、パステルカラーで春の雰囲気いっぱいの「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが登場。

ギンガムチェック柄を取り入れたふわふわ素材のぬいぐるみや、うさぎのカチューシャがキュートなぬいぐるみが展開されます☆

ディズニーストア「ぬいぐるみ」シリーズ「SPRING STYLE 2026」

発売日：2026年3月24日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/plush/spring-style/2026

ディズニーストアから、ギンガムチェック柄を取り入れた春らしい装いのぬいぐるみシリーズが登場。

「ドナルドダック」や「くまのプーさん」「スティッチ」『フィニアスとファーブ』に登場するカモノハシ「ペリー」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開されます。

頭や肩、しっぽの上など、あちこちに愛らしいつぶらな瞳をしたほわほわと丸いひよこを乗せた、愛らしさ満点のデザインです。

ギンガムチェック柄を取り入れたそれぞれの春らしい装いがポイント。

ドナルドダックのセーラー襟や、プーさんとスティッチが身につけているケープにはひよこモチーフの刺しゅうがあしらわれています。

ひよこの可愛らしさにキャラクターたちが頬をピンク色に染めた、ほっこりとした優しい表情にも注目です。

ふわふわとしたやさしい触り心地のぬいぐるみは、お部屋に飾って春の訪れを感じていただけるほか、ぬいぐるみキーチェーンはバッグなどに付けて、キャラクターと一緒に春のおでかけが楽しめます☆

プーさん ぬいぐるみ SPRING STYLE 2026

価格：4,600円 (税込)

サイズ：約高さ37×幅27×奥行き25cm

春のぬいぐるみシリーズ「SPRING STYLE 2026」から、ひよこと一緒の「くまのプーさん」が登場。

あちこちにひよこがいる、とってもかわいいぬいぐるみです。

帽子の上にひよこ、ケープにもひよこモチーフのサガラ刺しゅうが施されています。

スティッチ ぬいぐるみ SPRING STYLE 2026

価格：4,600円 (税込)

サイズ：約高さ35.5×幅41×奥行き23cm

ギンガムチェック柄を取り入れた、春の装いがキュートな「スティッチ」

春のぬいぐるみシリーズ「SPRING STYLE 2026」。今年はひよこと一緒の、スティッチのぬいぐるみ。

頭の上のひよこは、ほわほわ丸くて、つぶらな瞳が愛らしさ満点です。

あまりのかわいさに「スティッチ」もぽっと頬を染めて、ほっこり優しい表情になっています☆

ペリー ぬいぐるみ SPRING STYLE 2026

価格：4,600円 (税込)

サイズ：約高さ23×幅21×奥行き43cm

『フィニアスとファーブ』に登場するカモノハシ「ペリー」のぬいぐるみ。

ふわふわのボディに仕上げられた、しあわせなさわり心地のぬいぐるみです。

お部屋に飾れば、「ペリー」と一緒に春の訪れを感じることができます。

3店舗限定：ドナルド ぬいぐるみ SPRING STYLE 2026

価格：4,600円 (税込）

サイズ：約高さ35×幅23×奥行き25cm

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

3店舗限定で販売される「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

左肩の上に乗るひよこに頬を寄せる「ドナルドダック」がとってもキュート☆

セーラー襟にもひよこモチーフのサガラ刺しゅうが施されています。

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン SPRING STYLE 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ18×幅11.5×奥行き9cm

水色を基調にしたギンガムチェック柄の衣装を纏った「くまのプーさん」

首元にあしらわれたピンク色の大きなリボンもおしゃれです。

「くまのプーさん」の頭には、ちょこんとお座りするひよこの姿が☆

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン SPRING STYLE 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ14.5×幅13×奥行き8.5cm

ひよこのお顔があしらわれたケープを着た「スティッチ」

足を広げてお座りする姿がデザインされています。

ケープから飛び出すようにデザインされた大きな耳もポイントです。

ペリー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン SPRING STYLE 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約18cm

キャラクター 約高さ10×幅8.5×奥行き17cm

くりくりとした大きな目がトレードマークの「フェリー」

頭の上にひよこ、しっぽの上にも愛らしいひよこがのっています。

ピンクのギンガムチェック柄があしらわれた衣装も素敵です。

3店舗限定：ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン SPRING STYLE 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ17×幅8.5×奥行き9.5cm

ひよこを肩に乗せながらウィンクする「ドナルドダック」

パステルカラーを基調にした淡いカラーの衣装を着ています。

バッグなどに付けて「ドナルドダック」と一緒に春のおでかけが楽しめるグッズです。

「うるぽちゃちゃん」からパステルカラーで春の雰囲気いっぱいのぬいぐるみが登場

価格：各1,800円(税込)

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」から、パステルカラーの春らしいコスチュームがポイントのぬいぐるみが登場。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」が展開されます。

「プルート」は、にんじんモチーフが付いたピンクの洋服を首まわりに着けたチャーミングなデザインにも注目です。

キャラクターたちはそれぞれキュートなうさぎのカチューシャとパステルカラーの洋服を身にまとい、春の雰囲気あふれるデザイン。

自宅やオフィスなどのお好きな場所に飾って、一緒に春気分を味わえます。

ミッキー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

サイズ：約高さ15×幅10.5×奥行き7cm

春の雰囲気いっぱいな「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

春らしい華やかなコーディネートで展開されます。

キュートなうさぎカチューシャがお似合いです。

ミニー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

サイズ：約高さ15×幅10.5×奥行き7cm

「ミッキーマウス」とお揃いのうさぎカチューシャをつけた「ミニーマウス」

スカートに花柄があしらわれた衣装を身に纏っています。

カールした長いまつ毛やほんのりピンク色に染まったほっぺにも注目です。

プルート ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

サイズ：約 高さ15×幅10.5×奥行き7cm

にんじんモチーフが付いたピンクの洋服を首まわりに着けた「プルート」

ピンと耳を立てたうさぎカチューシャをつけています。

首の後ろには、ライトグリーンカラーの大きな蝶ネクタイが☆

ドナルド ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

サイズ：約高さ15×幅10×奥行き7cm

ピンク色のうさぎカチューシャをつけた姿で登場する「ドナルドダック」

首にはストライプ柄のスカーフを巻いています。

カチューシャからちょこんと飛び出した頭の毛もかわいい☆

デイジー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

サイズ：約 高さ15×幅10×奥行き7cm

ふんわりとした素材で仕上げられた衣装を着た「デイジーダック」

頭には衣装と同じ色のリボンがあしらわれています。

単体ではもちろん、「デイジーダック」やほかの「うるぽちゃちゃん」と一緒に並べて飾ってもかわいいぬいぐるみです。

ギンガムチェック柄を取り入れたふわふわ素材のぬいぐるみや、うさぎのカチューシャがキュートなぬいぐるみがラインナップ。

ディズニーストアにて2026年3月24日より順次販売されるぬいぐるみシリーズ「SPRING STYLE 2026」と「うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ」の紹介でした☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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