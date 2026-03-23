「ホロライブ」所属のVTuber 星街すいせいが、個人事務所「Studio STELLAR」を開設。合わせて、オフィシャルWebサイトと公式ファンクラブ「星詠み」が開設された。また、ロゴのリニューアルや、新アーティスト写真も公開している。

3月22日にYouTube配信で行なわれた、8週年アコースティックLIVEにて発表されたもの。

Studio STELLARは、日々の配信、音楽活動、メディア出演、グッズ展開など、星街すいせい自身が個人の表現活動を、よりダイレクトかつ自由な発想で展開していくための新たなエンターテインメントの拠点。

(C)Studio STELLAR (C)COVER

次なる目標として掲げる東京ドームでのライブに向けた大きな第一歩であると同時に、「バーチャルカルチャーを次のステージへと牽引し、あとに続く表現者たちの「道」となるべく、更なる高みを目指す星街すいせいの新しい挑戦」としている。

星街すいせいの今後の活動を集約するオフィシャルWEBサイトと、公式ファンクラブ「星詠み」を新たに開設。オフィシャルWEBサイトでは最新のライブや配信、リリース情報などを随時発信する。

公式ファンクラブでは、会員限定オリジナルグッズの販売をはじめ、ライブチケットの先行申込、会報誌、ラジオなど、「ここだけの特別なコンテンツを盛りだくさんでお届けします。日々の配信とは一味違う、星街すいせいとより近い距離でのコミュニケーションをお楽しみいただけます」としている。

HOSHIMACHI SUISEI ONLINE STOREにて、誕生日と活動8周年を記念したアニバーサリーグッズの発売が行なわれているほか、新曲「プリマドンナ」ミュージックビデオも公開された。

プリマドンナ / 星街すいせい(official)

ホロライブ所属タレントとしての活動も継続

今回のStudio STELLAR開設に当たり、ホロライブプロダクションを運勢するカバーから、ソロアーティストとしての、音楽活動、配信活動、新規のグッズ販売、ファンクラブ運営等がStudio STELLARに移行する形となる。

なお、ホロライブプロダクションに所属するVTuberとしてのコラボやグループ活動は継続する予定で、イベント出演や商品企画等の各種施策についても、カバーおよび関係各所との協議のもと適宜実施するとのこと。

個人事務所設立に当たっては、NERDがタレントマネジメントを担い、カバーとの協業・連携体制の下、ソロアーティスト活動を支援する予定。

カバーは、「当社は、これまでの実績と彼女の熱意に敬意を表しつつ、今回の個人事務所設立をはじめとする体制の変更は、今後の音楽活動を先鋭化させより高みに登り続けるための選択肢として不可欠なものと考えております。また、この挑戦を通じてVTuberの活躍の場を広げることは、当社のミッションである『世界が愛するカルチャー』の実現に向けた大きな一歩になると考えております」

「ホロライブプロダクション、ひいてはVTuber業界全体がより多くの人々に親しまれる文化へと昇華する未来において、星街すいせいの飛躍は重要な役割を果たすものであり、当社は引き続き、彼女の活動を全面的にサポートしてまいります」とコメントしている。

アリーナツアー開催決定。「Midnight Grand Orchestra」も再始動＆活動本格化

アリーナツアー「Once Upon a Stellar」の開催も決定。9月より、横浜、神戸、名古屋、福岡の全国4都市を巡る全5公演を予定しており、チケットは公式ファンクラブにて先行申し込みを受け付けている。

(C)Studio STELLAR (C)COVER

【HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026「Once Upon a Stellar」 概要】 公演名：HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026「Once Upon a Stellar」出演者：星街すいせい開催日時／会場：2026年9月8日(火)・9日(水)：横浜・Kアリーナ横浜2026年10月21日(水)：神戸・GLION ARENA KOBE2026年11月7日(土)：名古屋・IGアリーナ2026年11月12日(木)：福岡・マリンメッセ福岡A館チケット情報公式ファンクラブ「星詠み」

星街すいせいと、VIA / TOYʼ S FACTORY 所属のサウンドプロデューサー・TAKU INOUEによる音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」の活動も、今後より一層本格化。2027年2月11日（木・祝）には幕張メッセにてライブ「Project : Allegro」の開催が決定した。

【Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」概要】 公演名：Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」出演者：Midnight Grand Orchestra開催日時／会場：2027年2月11日(木/祝)：幕張メッセ 国際展示場 4-6ホールチケット情報：Midnight Grand Orchestra特設サイト