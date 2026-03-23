【シャトレーゼ】こんなバウムあり！？定番から個性派まで″お値段以上″のバウムクーヘン3選

手頃な価格とおいしさで人気のシャトレーゼ。今回は、定番焼き菓子として人気のバウムクーヘンの中から、ギフトやおやつにもぴったりのおすすめ商品3選を紹介します。

八ヶ岳白樺シロップ入りや北海道発酵バターを使ったもの、ワイン風味の個性派まで、手土産にもおすすめのバウムクーヘンが登場しますよ。

サクッとしっとり食感がくせになる...

●YATSUDOKI 八ヶ岳白樺シロップ入り高原バウムクーヘン 丸（2700円）

八ヶ岳の自然をイメージして作られた、コクのある味わいのバウムクーヘンです。生地には八ヶ岳の白樺から採れる白樺シロップを使用。やさしい甘さとほんのり香る風味が特徴です。

SNSには「口当たりの良い優しい甘さとしっとり生地が紅茶によく合う」「バターの香りたっぷりでしっとりおいしいです。バウムクーヘン好きにはたまらん。」といったコメントが。シンプルながら素材の味を楽しめる、YATSUDOKIらしい上品な焼き菓子です。

●YATSUDOKI 北海道発酵バターバウムクーヘン 14cm（2592円）

北海道産の発酵バターを使った、香り豊かなバウムクーヘンです。表面はサクッと、なかはしっとりとした食感で、発酵バターならではのコクと芳醇な香りが生地に広がります。

「ハードめな食感がタイプ」「すごく贅沢なおいしさでハマる」「このクオリティならコスパ良い！」とSNSでも評判。サイズは14cmで、家族や友人とシェアするのにもぴったり。手土産や贈り物としても人気のスイーツです。

●ワインバウムクーヘン 白（1296円）

白ワインを使った、大人向けの味わいが楽しめるバウムクーヘンです。生地にはシャトレーゼの「樽出し白ワイン」を加え、しっかりとした食感とほのかなワインの香りを感じられる仕上がりに。焼き菓子ながら上品な風味が楽しめるため、ワイン好きの人へのギフトにもぴったりです。

SNSには「ふわっとワインの風味が広がって良き」「みっちり生地が詰まっていて食べ応えある」と話題。赤ワインを使用したバウムクーヘンと、2色詰め合わせのセット商品もありますよ。通販限定で購入できる特別なバウムクーヘンです。

シャトレーゼやYATSUDOKIのバウムクーヘンは、素材にこだわった味わいが魅力。自宅用にも贈り物にもぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部