シンプルだけど違いが出せる「可愛く着回せる服」コーディネート実例集

写真拡大 (全2枚)



春からの服「なに着る？」

本格的な春の訪れとともに、見直しておきたいワードローブ。今季ならではの新しいアイテム選びや、装いの完成度を引き上げる簡単なテクニックなど、これからの服探しに直結するアイディアを網羅。



「トレンチじゃない」ゆるめでベージュの春コート

ベージュロングコート（インターナショナルサイズ）／グラフペーパー（グラフペーパー 東京）　中に着た白プリントロングＴシャツ／BLUESCENTRIC（メイデン・カンパニー）　黒タイトスカート／チノ ブラックフォーマル（モールド）　ピアス／バナナ・リパブリック　バッグ／パフト（アダム エ ロペ）　ソックス（３足セット）／ナイキ（N KE カスタマーサービス）　パンプス／COS（COS 青山店）


キレイめにふるまっても脱力感が生まれる、ユニセックスの大きなサイズでクラシカルなコートを更新。あり余る身幅により肩のラインがずるっと落ちるため、羽織るだけですでに着くずしたかのような仕上がりに。長くて大きいベージュコートでワンピに似た品のいい気だるさを演出。そでのロールアップやくずした襟もと、あるいはラフにスタイリングしたヘアスタイルなど、クラシックなイメージをほぐすような細部の小ワザも抜かりなく。



「王道を特別に」パステルピンクでジャケットはじめ

デニムパンツ／HER.　ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店）　Tシャツ／フルーツオブザルーム（ギャレット）　ソックス／ 靴下屋（タビオ）　ローファー／オデット エ オディール（オデット エ オディール 新宿店）


春らしい白みがかったピンクでジャケットを新調。肩が余り、ヒップも隠れるほどのビッグサイズなら、可愛い色みも甘く転ばずハンサムな印象に。加えて、そのボクシーなシルエットが華奢なスタイルを引き立てる役割も。合わせるデニムは色ムラのないクラシックなブルーを選び、テンションを落ち着かせて。シャープなフォントのレタリングや先細のローファーが隠れた引き締め役。



気だるくキレイに着られる「ビッグサイズのドレスシャツ」

白ワイドシャツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京）　肩にかけた白スエット／SOFT GOODS（メイデン・カンパニー）　ネイビーショートパンツ／マディソンブルー　サングラス／ノーアイディア×グリーンレーベル リラクシング（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店）　ソックス／ババコ（Orch ard Lane）　ローファー／HARUTA


さまざまなアレンジで姿を変えられるワイドシャツ。体との間の適度な余白やそでの長さにも変化がつくから、どんな着方をしてもくずしたようなニュアンスが手に入る。大きめサイズでもなじみやすい、サテンのように繊細な薄手コットン。余白のある身ごろ、あり余るそでの長さ、ドロップショルダーのように落ちた肩。ちぐはぐなシルエットだからこそ、まじめな形を選んでもどこか力が抜けてエフォートレスな印象に。



（服のプライスなど詳細へ）
【全18コーディネートの一覧へ】≫春から何着る？ 「可愛く着回せる服」とくにいいコーディネートの成功例