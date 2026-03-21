シンプルだけど違いが出せる「可愛く着回せる服」コーディネート実例集







春からの服「なに着る？」

本格的な春の訪れとともに、見直しておきたいワードローブ。今季ならではの新しいアイテム選びや、装いの完成度を引き上げる簡単なテクニックなど、これからの服探しに直結するアイディアを網羅。







「トレンチじゃない」ゆるめでベージュの春コート

ベージュロングコート（インターナショナルサイズ）／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） 中に着た白プリントロングＴシャツ／BLUESCENTRIC（メイデン・カンパニー） 黒タイトスカート／チノ ブラックフォーマル（モールド） ピアス／バナナ・リパブリック バッグ／パフト（アダム エ ロペ） ソックス（３足セット）／ナイキ（N KE カスタマーサービス） パンプス／COS（COS 青山店）



キレイめにふるまっても脱力感が生まれる、ユニセックスの大きなサイズでクラシカルなコートを更新。あり余る身幅により肩のラインがずるっと落ちるため、羽織るだけですでに着くずしたかのような仕上がりに。長くて大きいベージュコートでワンピに似た品のいい気だるさを演出。そでのロールアップやくずした襟もと、あるいはラフにスタイリングしたヘアスタイルなど、クラシックなイメージをほぐすような細部の小ワザも抜かりなく。







「王道を特別に」パステルピンクでジャケットはじめ

デニムパンツ／HER. ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） Tシャツ／フルーツオブザルーム（ギャレット） ソックス／ 靴下屋（タビオ） ローファー／オデット エ オディール（オデット エ オディール 新宿店）



春らしい白みがかったピンクでジャケットを新調。肩が余り、ヒップも隠れるほどのビッグサイズなら、可愛い色みも甘く転ばずハンサムな印象に。加えて、そのボクシーなシルエットが華奢なスタイルを引き立てる役割も。合わせるデニムは色ムラのないクラシックなブルーを選び、テンションを落ち着かせて。シャープなフォントのレタリングや先細のローファーが隠れた引き締め役。







気だるくキレイに着られる「ビッグサイズのドレスシャツ」

白ワイドシャツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） 肩にかけた白スエット／SOFT GOODS（メイデン・カンパニー） ネイビーショートパンツ／マディソンブルー サングラス／ノーアイディア×グリーンレーベル リラクシング（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店） ソックス／ババコ（Orch ard Lane） ローファー／HARUTA



さまざまなアレンジで姿を変えられるワイドシャツ。体との間の適度な余白やそでの長さにも変化がつくから、どんな着方をしてもくずしたようなニュアンスが手に入る。大きめサイズでもなじみやすい、サテンのように繊細な薄手コットン。余白のある身ごろ、あり余るそでの長さ、ドロップショルダーのように落ちた肩。ちぐはぐなシルエットだからこそ、まじめな形を選んでもどこか力が抜けてエフォートレスな印象に。







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