『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、4月3日19時より3時間にわたり放送。番組のゴールデン進出3周年を記念して、『「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国』がオンエアされる。

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“ダンスノ完コピレボリューション”は、一度は見たことのある振付をその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う企画。今回は、番組初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200名のスタッフが集結する。

韓国での収録は、BTSのVとJung Kookの緊急参戦が決定したことにより実現。当日まで知らされていなかったSnow Manのメンバーたちは、2人のサプライズ登場に大興奮する。

今回は、BTSの「Dynamite」をVとJung Kookとコラボダンスし、BTSの新曲を日本のテレビ初パフォーマンスする。また、BTSとSnow Manのスタッフ無しの“ガチトーク”もオンエアされる。

さらに、今回はHANAが初参戦するほか、GENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなるLDH選抜チームも参戦する。Snow Manは、海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となる。

なお、番組は4月17日の放送も3時間スペシャルでのオンエアとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）