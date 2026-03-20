「質感重視のリップ選び」キレイなのに力が入らない「ぼやける軽さ」の新名品







ひと塗りで見た目もマインドも変えてくれるリップ。ツヤの度合いや色みの微差など、選択肢が広がるこの春、頼りになるのは「理想へ最短でたどり着く」3つのキーワード。色の魅力を最大限に引き出すテクスチャーとの掛け合わせをヒントに、春の装いを託せるお気に入りの1本を見つけ出して。





ベージュ・ブラウンは「ぼやける軽さ」がよさそう

重く見えがちなダークカラーこそ、ふんわり軽やかな質感が正解。肩の力が抜けた、エフォートレスな口元が気分。







「唇をぴたりと包み込む」ヌードベージュ

ザ リップスティック グレイズドボム 002／アディクション ビューティ 縦ジワなく、つるっとして見える均一なツヤ膜を形成。素の唇の色に影響されにくく、リップ本体の色そのまま発色が続く設計。







ブラウンなのに「重くない」

RMK デューイーメルト リップカラー 13／RMK Division 肌の透明感がきわ立つトープブラウン。シアーなツヤが色気を助長する。







どんなスキンタイプにも合う赤みベージュ

M・A・C パウダー キス ヘイジー マット リップスティック テイケン／M・A・C 軽やかなブラー質感。テク要らずでぼかしたような輪郭。薄膜ながら長時間色がもつ設計。







（リップのプライスなど詳細へ）

【全25コスメの一覧】≫どれにする？ これからのリップ【25選】人気色から選ばれた「とくに可愛い」名品

（TOPICS）

1.多幸感のある「じゅわっとピンク」

2.ベージュ・ブラウンは「ぼやける軽さ」がよさそう

3.透けるように色づく「血色ルージュ」





