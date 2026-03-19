牛乳の「賞味期限切れ」問題を解消！キャップ付きで便利＆おいしくなった「森永おいしい牛乳」
【画像で見る】賞味期限4日延長！使いやすさも向上「森永おいしい牛乳」シリーズ
毎日の食卓に欠かせない牛乳。でも、せっかく買ったのに賞味期限内に使い切れず、困ったことはありませんか？
そんな牛乳の「賞味期限切れ」問題を解消してくれる、心強い味方が登場しました！ それが、今回リニューアルしてさらにおいしく、便利になった森永乳業の「森永おいしい牛乳」シリーズです。
今回のリニューアルで一番の注目ポイントは、製造からの賞味期限が従来品よりも4日間延長され、19日間になったこと。さらに、独自のキャップ付きの新形状容器が採用されました。キャップ付きになったことで開け閉めがしやすくなり、密閉性もアップ。また、容器を大きく傾けなくても注ぎやすい形状になったので、子どもが自分で牛乳を注ぐ時も失敗しにくくなりました。
新シリーズには、成分無調整の「森永おいしい牛乳」のほかに、「森永おいしい低脂肪牛乳」と「森永おいしい高たんぱく高カルシウム」もラインナップ。さっそく3種類を試飲してみました！
「森永おいしい牛乳」：牛乳本来の新鮮な風味と、ほんのりと甘味を感じる味。素直においしい、と感じられます。
「森永おいしい低脂肪牛乳」：さっぱりとした飲み口でありながら、牛乳らしいコクを感じられます。乳脂肪分が73％（※）カットされているとは思えない、リッチな味わいです。
「森永おいしい高たんぱく高カルシウム」：しっかりとした飲みごたえがありつつ脂肪ゼロ。コップ1杯（200ml）あたり、たんぱく質10gと牛乳の1.5倍（※）のカルシウムを手軽に補給できるので、家族の健康維持にもうれしいですね。
※森永おいしい牛乳比
■牛乳のおいしさは「殺菌方法」で決まる！
これまで600種類以上の牛乳を飲んできたというミルクマイスター(R)の高砂氏によると、「牛乳は殺菌方法によって味わいが変わる」とのこと。 「森永おいしい牛乳」シリーズは、生乳をやさしく蒸気でつつみ込み、瞬間的に加熱殺菌・冷却する独自の「蒸気殺菌法」を採用しています。この製法によって加熱による独特の臭いを抑え、「新鮮さそのまま、クセのない飲み心地」を実現しているのだそう。 高砂氏も「新鮮な風味とコクのある甘みがあり、後味がクリアですごくおいしい、いいとこ取りをした牛乳」と絶賛していました。
■牛乳は調味料にも！ 和食に合わせる「乳和食」のすすめ
そのまま飲むことが多い牛乳ですが、実は調味料としても優秀で、 特に料理にコクを出すのにぴったりなんです。 高砂氏のおすすめは、和食に牛乳を合わせる「乳和食（にゅうわしょく）」。お味噌汁や煮物などに使うと、コクが出るだけでなく、牛乳のカルシウムやたんぱく質を一緒に摂れるというメリットがあるんです。さらに、塩の代わりに牛乳のコクを足すことで、おいしく減塩にもつながるのだそう。
■混ぜるだけ！「カプレーゼラテ＆カプレーゼスープ」
「牛乳を料理に活用したい」「もっと牛乳を手軽に消費したい」という方には、高砂氏が考案した「カプレーゼラテ」がおすすめ！ 作り方は、「森永おいしい牛乳」120mlにトマトジュース30mlを入れ、オリーブオイルを1滴ほど垂らしてスイートバジルを乗せるだけ。 牛乳を合わせることでトマトジュースの酸味がまろやかになり、まるでフレッシュチーズのようなコク深さを感じるイタリアンなドリンクになります。冷たいまま「ラテ」として飲むのはもちろん、温めれば立派な「カプレーゼスープ」にもなりますよ。
＊ ＊ ＊
キャップ付きで使いやすくなり、新鮮なおいしさが長持ちするようになった「森永おいしい牛乳」シリーズ。（※賞味期限は延びましたが、開封後は2〜3日を目安に早めに飲んでくださいね！） 毎日のおともに、ぜひ新しい楽しみ方で試してみませんか？
文＝レタスクラブ編集部Y