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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「60%の割合を占める脚とお尻をスクワット&ランジで鍛えれば、全身のスタイルがみるみる変わります。」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったまま行えるトレーニングでお尻と脚を集中的に鍛え、引き締まったボディラインを目指すプログラムを紹介しています。



プログラムは、両手を万歳させながら交互に足を上げてつま先をタッチする動きからスタート。腹筋とももを意識しながらテンポよく行います。続いて、お尻の外側にアプローチする足上げのエクササイズ。のが氏は、上半身がぶれないようにまっすぐ保ち、お尻をきゅっと縮めるイメージで足を斜め後ろに蹴り出すよう解説しています。



その後も、つま先と膝を外側に開いて行う「プリエスクワット」や、片足を斜め後ろに引いて腰を深く落とす「クロスバックランジ」など、下半身全体を効率的に鍛える種目が続きます。各エクササイズは30秒間行い、10秒間の休憩を挟む構成で、最後まで集中して取り組めるようになっています。トレーニングの最後には、内ももをじっくりと伸ばすストレッチを行い、疲労した筋肉をクールダウンさせます。



全身の筋肉の約6割を占めるとされる下半身を鍛えることは、スタイルアップへの近道です。隙間時間で気軽に取り組めるこのトレーニングを日々の習慣に取り入れて、理想のボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。