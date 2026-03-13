ドワンゴは、3月28・29日に開催されるイベント「AnimeJapan 2026」のステージプログラムを、同社のライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて生中継する。

「AnimeJapan」は、2014年より開催されているアニメイベント。ステージはRED、GREEN、BLUE、WHITEの4つに分かれており、全50プログラムが実施。各ステージでは出演者のトークやライブ、最新情報の発表など例年大きな注目を集めている。

今回は、全50プログラムのうちの27プログラムが「ニコニコ生放送」にて生中継決定。4月からアニメ第4期が放送開始となる「Re:ゼロから始める異世界生活」や人気の高い「葬送のフリーレン」、「鬼滅の刃」、「【推しの子】」などのステージが生配信される。

なお、生中継プログラムは随時追加される予定で、続報は「Nアニメ」公式サイトおよび公式Xにて案内される。

「ニコニコ生放送」3月28日配信スケジュール

RED STAGE

・10時55分～11時30分：「『僕のヒーローアカデミア』×『ヴィジランテ』AnimeJapanウルトラステージ2026」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350027484

・12時15分～12時50分：「アニメ『鬼滅の刃』ステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350006217

・13時35分～14時10分：「アニメ『風を継ぐもの』AnimeJapanスペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349968524

GREEN STAGE

・10時15分～10時50分：「『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』AJ2026でも本気だすステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350013966

・11時35分～12時10分：「アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』全国ネット放送直前！AJスペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349978712

・12時55分～13時30分：「TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350008158

・17時10分～17時45分：「Fate/Grand Order スペシャルステージ ～Road to 終章 After-Party～」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350007417

BLUE STAGE

・10時45分～11時15分：「アニメ『メダリスト』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349909574

・11時45分～12時15分：「TVアニメ『勇者刑に処す』懲罰勇者9004隊 AnimeJapanステージ記録」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349968576

・14時05分～14時35分：「TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349968598

・15時05分～15時35分：「高橋留美子最新作！TVアニメ『MAO』放送直前 開幕式」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349968696

・16時05分～16時35分：「AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026 授賞式」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349977461

WHITE STAGE

・15時35分～16時05分：「TVアニメ『転生したらスライムだった件』第4期放送直前スペシャルステージ！～前人未踏の5クール放送への船出～」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350026946

「ニコニコ生放送」3月29日配信スケジュール

RED STAGE

・9時35分～10時10分：「【推しの子】AnimeJapan2026 Special Stage」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350006528

・10時55分～11時30分：「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season放送直前！トーク＆ライブステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349969300

・12時15分～12時50分：「劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350027606

・14時55分～15時30分：「『葬送のフリーレン』第2期スペシャルステージ AnimeJapan 2026」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350008569

・16時15分～16時50分：「『最終楽章 響け！ユーフォニアム』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350013315

GREEN STAGE

・10時15分～10時50分：「『陰の実力者になりたくて！』プロジェクトスペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350021323

・12時55分～13時30分：「TVアニメ『マリッジトキシン』放送直前スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350028549

・14時15分～14時50分：「劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350013718

・15時35分～16時10分：「『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』スペシャルステージ AnimeJapan 2026」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350007943

BLUE STAGE

・14時05分～14時35分：「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350007332

・16時05分～16時35分：「『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」公開収録」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350028640

WHITE STAGE

・10時15分～10時45分：「TVアニメ『幼稚園WARS』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349915430

・11時15分～11時45分：「アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』～オタクとギャルとAJ～」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349977674

・13時15分～13時45分：「日本テレビ系『フラアニ』拡大！『スノウボールアース』『これ描いて死ね』スペシャルステージ」

□視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349998936