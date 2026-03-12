【無印良品】お手頃価格の隠れた名品！ムジラー激推しの無印お菓子おすすめ5選2026

シンプルな生活雑貨でおなじみの「無印良品」。実は、お菓子のラインナップも見逃せません。和菓子から洋菓子、スナック系やヘルシー系まで種類も豊富で、どれを選ぶか迷うほど。そこで今回は、愛用歴20年以上のムジラー3人に、イチオシのお菓子を教えてもらいました。

【無印良品】お手ごろ価格＆おいしい！ お菓子5選

肌のことを考えてつくった マンゴーグミ 鉄分入り／290円

マンゴーの果汁を使った、鉄分入りのグミ。1袋あたり鉄分20.3mgが入っており、1日の目安は6粒。61g。

ほどよい堅さのある大人向けのグミ。 堅すぎず柔らかすぎない絶妙な弾力！ 一時期売り切れたこともある人 気商品。 ななさん

ポテトチップス トマト＆バジル味／180円

トマトの酸味とさわやかなバジルの香りが特徴のポテトチップス。国産じゃがいもを使用。60g。

「半分残しておこう」ができない、 食べだしたら止まらないポテトチッ プス。トマトの酸味とバジルの香り のバランスが最高 ! ななさん

大袋 ぶどうのクッキー／399円

※店舗により在庫状況が異なります

レーズンとココナッツを生地に練り込み、一口サイズでしっとりと焼き上げたクッキー。245g。

ぶどうとココナッツの組み合わせがgood！ 無印のお菓子のなかでいちばん好きで、見つけると即買い！ エナガさん

さかなのソースカツソースカツ／120円

白身魚のすり身のシートをカットして、パン粉をつけてフライにしたソースカツ。甘めのソースがあとを引きます。29g。

しょっぱいおつまみが欲 しいときにぴったりのスナック。お魚ベースなので、手軽に食べられる〈罪悪感の少ないおやつ〉として常備しています。 こはまゆうさん

カラフルチョコ／120円

糖衣をかけて、やさしい色合いに仕上げたチョコレート。30g。

コーティングが厚めで、カリッとした食感がくせになります。 こはまゆうさん

手に取りやすくておいしい無印のお菓子。お気に入りを見つけて、おやつ時間をもっと楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2025年3月2日号より）

教えてくれたムジラーはこちらの3名！

こはまゆう

整理収納アドバイザー

無印良品マニア｜滋賀

instagram：@sukkiri.kurashi

整理収納アドバイザーの資格を持ち、家事や育児をらくにする片づけアイディアが人気。無印マニア歴25年。講演やイベントなどでも活躍。

なな ⌇ 心と時間に余白をつくる暮らし

instagram：@nana____ie

無印収納オタクの整理収納アドバイザー1級。自宅の収納の9割は「無印良品」。家事を時短できるレトルト食品なども発信中。

エナガ

無印良品のある暮らし

@enaga_muji

学生時代に「無印良品」の文房具と出会い、結婚を機に「無印良品」の収納グッズを愛用するように。家の半分は「無印良品」の商品という愛好家。

●商品の価格は、特に記載のない限り消費税込みの価格です。改定される場 合もありますので、ご了承ください。

●商品情報は2026年1月時点のもので、現在お取り扱いしていない場合があります。また、予告なく廃番、仕様変更等が発生する場合があります。