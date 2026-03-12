『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ABEMAで無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）13時より開催予定の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を無料生中継することを決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第２回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、６月13日（土）に行われる。当日は、昼に一部部門の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。
このたび「ABEMA」では、お昼に行われる「Premiere Ceremony」からノミネートアーティストたちが華やかに登壇する「レッドカーペット」、そして夜の「Grand Ceremony」まで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく無料生中継。６月13日（土）のイベント全編を一日を通してお届けするのは「ABEMA」だけ。さらに、レッドカーペットをはじめとした各所において、「ABEMA」独自の視点からアワードの魅力をお届けするなど単なる中継にとどまらない特別な施策も予定している。
本アワードのエントリー対象は、2025年１月１日（水）〜12月31日（水）の間に公的サービスにおいてデジタル配信またはフィジカル発売されたフルバージョンのオフィシャル音源（※一部部門を除く）と規定。日本の音楽シーンの「今」を彩る作品を中心に音楽界に携わるプロフェッショナルたちの投票によって最優秀作品およびアーティストが決定する。日本、そして世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた70部門以上が設立されている。
日本・アジアの音楽を世界の舞台へと届けることを目指し、音楽業界が一丸となって創り上げていく本アワード。昨年開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、最優秀アーティスト賞をMrs. GREEN APPLE、最優秀ニュー・アーティスト賞をtuki.が獲得している。
（C）AbemaTV, Inc.
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第２回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、６月13日（土）に行われる。当日は、昼に一部部門の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。
本アワードのエントリー対象は、2025年１月１日（水）〜12月31日（水）の間に公的サービスにおいてデジタル配信またはフィジカル発売されたフルバージョンのオフィシャル音源（※一部部門を除く）と規定。日本の音楽シーンの「今」を彩る作品を中心に音楽界に携わるプロフェッショナルたちの投票によって最優秀作品およびアーティストが決定する。日本、そして世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた70部門以上が設立されている。
日本・アジアの音楽を世界の舞台へと届けることを目指し、音楽業界が一丸となって創り上げていく本アワード。昨年開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、最優秀アーティスト賞をMrs. GREEN APPLE、最優秀ニュー・アーティスト賞をtuki.が獲得している。
（C）AbemaTV, Inc.