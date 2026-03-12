かまいたち濱家、WBCチェコ戦で見せた“神対応”の裏側語る「ギリギリまで迷ったんですけど…」 SNSでも反響相次ぐ
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が11日放送の日本テレビ特番「ＷＢＣ詳報『独占公開』侍激闘の舞台裏映像！」（午後7：00）に出演。10日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対チェコ戦を観戦時に起きたSNS上でも話題となった一幕を明かした。
MCとして同番組に出演した濱家は、10日に東京ドームで行われた試合を観戦していた。番組内で相方の山内が「濱家が昨日、すごい話題なったと」と切り出すと、試合を観戦していた濱家がファウルボールをゲットし、その後、付近の観客にボールを渡すシーンが流された。
濱家は当時について「子ども探したんですよ、あげたいから。だけど子どもいなくて。持って帰ろうかとギリギリまで迷ったんですけど『濱家〜』っていう声援で…」と名前を叫ばれた迫力に負け、ボールを渡したと照れ笑いを浮かべた。
濱家の行動はSNS上でも話題を呼んでおり、ファンからは「濱家さんの神対応が最高すぎる…！」「やっぱり持ってるなー」との声が寄せられている。
