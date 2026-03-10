ワンコの前で、リングストラップがついたスマホをいじっていたら…？ワンコのリングの使い方に、キュンとする人が続出！投稿は記事執筆時点で160万回を超えて表示され、8万件のいいねが寄せられています。

【動画：スマホにストラップをつけた結果→なぜか犬が頭を突っ込んで…想定外だった『まさかの使い方』】

ワンコのリングストラップの使い方

Xアカウント「suyapino」に投稿されたのは、ヨークシャーテリアの「ぴの」ちゃんのお茶目な姿です。この日、飼い主さんのお友達はぴのちゃんをお膝に乗せて、お花型のリングストラップがついたスマホをいじっていたそう。

ぴのちゃんは普通にお膝の上でくつろいでいるのかと思いきや、なぜかお花型のリングにお顔を突っ込み、そのままお目目を閉じてウトウトし始めたとか。まさかリングストラップに、こんな使い道があったとは…！

思わず笑ってしまうお茶目で可愛い姿

飼い主さんがその様子をカメラで撮影していたら、不意にぴのちゃんがお目目を開けたそう。そして「なに？別に変なことしてませんけど？」とばかりに飼い主さんをじーっと見つめていたかと思うと、またお目目を閉じて眠り始めたとか。

どうやらリングのフィット感が気に入ったらしく、すやすやと気持ち良さそうに眠っているぴのちゃん。そのお茶目で可愛い姿は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「ちょうどいいフィット感で可愛いｗ」「『ここが定位置です』って感じの満足げな表情」「こんなに可愛い『あご乗せ』は初めて見ました！」「寝顔に癒されました」といったコメントが寄せられています。

ワンコの平和な日常

ぴのちゃんは寝ることが大好きで、毎日すやすやと気持ち良さそうに眠っているそうです。時には小さな子どものようにぬいぐるみを抱っこして寝ていることや、犬友達と仲良く寄り添ってお昼寝していることも。

その幸せそうな寝顔は、見る人の心を和ませてくれます。これからもぴのちゃんがすやすや眠りながら、平和で幸せな日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Xアカウント「suyapino」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。