サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年をお祝いしたテーマカフェが東京・大阪、2都市3会場で開催決定！

”ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトにした「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が期間限定でオープンします☆

サンリオ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」

スケジュール：

東京/池袋：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

開催期間：2026年3月19日（木）〜5月10日（日）

所在地：東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店

開催期間：2026年3月19日（木）〜4月19日（日）

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階

大阪/梅田：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA2号店

開催期間：2026年3月19日（木）〜4月19日（日）

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪6階

予約方法：2026年3月5日（木）12:00カフェ公式サイトOPEN／18:00〜予約受付スタート（先着順）

予約金：660円(税込)／1名 ※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

公式サイト：https://ouchikomori-cafe-2026.ltr-online.com

「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を受賞し、2026年には30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」

今回、”ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトにした「ポムポムプリン」のかわいいメニューをたくさん食べて、ぷくぷくまんぷくで幸せなひと時が過ごせるテーマカフェが展開されます。

メニューには、描き下ろしのキービジュアルをイメージした、1〜3段まで好きな枚数を選べる「ポムポムプリン」のハンバーガーやシチューなどのフードがラインナップ。

ほかにもパンケーキやプリン・ア・ラモードなど「ポムポムプリン」の世界観が満喫できるかわいく、楽しいフォトジェニックなメニューが用意されます。

また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する、アニバーサリーにぴったりなカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「A4クリアファイル」

事前予約者限定カフェ利用特典として、A4クリアファイルをプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に1枚プレゼントされます。

ぷくぷくまんぷくセット注文特典「オリジナルランチョンマット」

ぷくぷくまんぷくセット注文特典としてプレゼントされる「オリジナルランチョンマット」

プレゼントの対象となるのはフード、デザート、ドリンクをそれぞれ1品ずつ（計3品）を注文された方となります。

※セット割引はありません

※サイドドリンクは対象外です

※特典はなくなり次第終了となります

もぐもぐチーズバーガー

内容・価格：シングル 1,690円(税込)／ダブル 2,090円(税込)／トリプル 2,490円(税込)

ポテトとピクルスが付いた、トマトとレタスが入ったチーズバーガー。

ハンバーガーのサイズはシングル、ダブル、トリプルの3種から選ぶことができます。

こころもぽっかぽかシチュー

価格：1,690円(税込)

「ポムポムプリン」のお顔をかたどったライスをのせた「こころもぽっかぽかシチュー」

ブロッコリー、にんじん、じゃがいも、モッツァレラチーズが入ったブラウンシチューです。

おしりのしるしキーマカレー

価格：1,690円(税込)

ご飯の中にキーマカレーが入った「おしりのしるしキーマカレー」

草むらに隠れる「ポムポムプリン」のキュートなおしりをイメージしています。

にこにこフルーツパンケーキ

価格：1,690円(税込)

「にこにこフルーツパンケーキ」は、「ポムポムプリン」のお顔のパンケーキ。

フルーツやバニラアイス、マンゴーソースと一緒に味わうことができます。

ポムポムプリン・ア・ラモード

価格：1,590円(税込)

「ポムポムプリン」のお顔をのせたプリン・ア・ラモード。

バナナ、オレンジ、チェリーやチョコホイップと一緒に楽しめるグラスデザートです。

ゆめのぷくぷくミルクパフェ

価格：1,490円(税込)

内容：

・ミルククリーム

・バニラアイス

・マンゴー

・スポンジケーキ

・コーンフレーク

・ミルクプリン

カラメルソースをかけて味わう「ゆめのぷくぷくミルクパフェ」

ポムポムプリンが好きな食べ物「ミルク」と「ふにゃふにゃしたもの」を掛け合わせたパフェです。

ポムポムプリンのフルーツミルク

価格：890円(税込)

「ポムポムプリン」デザインのグラスで提供される「ポムポムプリンのフルーツミルク」

「ポムポムプリン」の癒やしフェイスが再現された、マンゴー風味のフルーツミルクです。

※ストローのカラーはランダムです

の〜んびりホットミルクティー

価格：1,090円(税込)

パンプキンパウダーとマシュマロがトッピングされた、ほんのり甘いホットミルクティー。

トッピングのマシュマロは全3種類からいずれか1個がランダムについてきます。

※＋200円(税込)でマシュマロを1つ追加できます

すやすやしあわせレモネード

価格：990円(税込)

まんぷくになって満足した「ポムポムプリン」と「マフィン」が寝ている「すやすやしあわせレモネード」

グレープフルーツ風味に仕上げられたアイスレモネードです。

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

・コーヒー（HOT/ICE）

・紅茶（HOT/ICE）

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

※ワンオーダー対象外となります

カフェメニューと一緒にオーダーできるサイドドリンク。

コーヒーと紅茶はホット、アイスから選べます。

オリジナルグッズ

「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」のアートを使用したオリジナルグッズを販売。

開封するまでどのデザインが入っているかお楽しみのランダムグッズのほか、ランチョンマットやステッカー、巾着などが販売されます。

ぷくぷく缶バッジ

価格：715円(税込)

種類：ランダム5種

感触の良いぷくぷく素材を使用した缶バッジ。

カフェメニューを味わう「ポムポムプリン」の姿が描かれています。

アクリルキーホルダー

価格：825円(税込)

種類：ランダム4種

「ポムポムプリン」とカフェメニューのアートを使用したアクリルキーホルダー。

メニューを食べながら満足そうな表情をみせる「ポムポムプリン」がかわいい☆

ミニアクリルスタンド

価格：990円(税込)

種類：ランダム5種

「マフィン」や「スコーン」「ベーグル」「パウダー」「タルト」もデザインされたミニアクリルスタンド。

台座には「ポムポムプリン」30周年のアニバーサリー記念ロゴがプリントされています。

数量限定：ミニアクリルスタンド コンプリートセット

価格：4,950円(税込) ※数量限定販売

ミニアクリルスタンドは、数量限定でコンプリートセットも販売。

かわいいアクリルスタンドが一度に全種類揃います。

ステッカー5枚セット

価格：935円(税込)

スマートフォンケースや手帳のデコレーションにぴったりなステッカー。

「ポムポムプリン＆マフィン」など全5柄がセットになっています。

PPランチョンマット

価格：1,100円(税込)

「ポムポムプリン」の総柄アートを使用したPPランチョンマット。

ほっぺを膨らませながらパンケーキを食べる「ポムポムプリン」がアップでプリントされています。

白雲石コースター

価格：1,320円(税込)

カフェのテーマアートを使用した、白雲石製のコースター。

テーブルの上には「ポムポムプリン」たちをモチーフにしたお料理がたっぷり並んでいます。

スクエアボトル

価格：1,650円(税込)

「ポムポムプリン」とカフェメニューをレイアウトしたスクエアボトル。

背景にクローバーを散らした、癒やし度満点のドリンクウェアです。

巾着

価格：1,540円(税込)

発売予定：2026年3月28日（土）〜

反面ずつ異なるアートを使用した巾着もラインナップ。

「ポムポムプリン」カラーをベースにした、大人かわいい雑貨です。

シェアプレート

価格：1,650円(税込)

発売予定：2026年3月28日（土）〜

シンプルなカラーとデザインでまとめられたシェアプレート。

プレートのウラ面にも仰向けになった「ポムポムプリン」と「マフィン」の姿が描かれています。

工夫を凝らしたお食事を楽しみながら、やさしい癒やしのカフェタイムが過ごせる「ポムポムプリン」が主役のカフェ。

2026年3月19日からのBOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店を皮切りに全3店舗で実施される「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927

※画像はイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぷくぷくまんぷくで幸せになれるメニューや雑貨！サンリオ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」 appeared first on Dtimes.